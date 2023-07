‘Me Resbala’: ¿Quién es el ganador de la segunda gala?

El pasado martes 4 de julio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Me Resbala, el nuevo programa de Lara Álvarez, en Telecinco. De esta manera fuimos testigos de cómo, una vez más, el equipo escogió a una persona del público de forma aleatoria. El objetivo era que esa persona otorgase el premio de la noche.

Ese peso, en esta ocasión, recayó sobre Daniela. Esta joven venezolana, que acudió como público a Me Resbala, se vio en la obligación de tomar esta decisión. Fue Lara Álvarez la que se acercó a ella para formularle la siguiente pregunta: “Sin presión ninguna. ¿Quién quieres que gane Me Resbala?”.

Daniela comenzó a mirar a todos y cada uno de los concursantes del programa de Telecinco. Éstos, como no podía ser de otra manera, no paraban de hacer gestos para tratar de captar su atención. Finalmente, la venezolana se animó a dar un nombre con el que, desde luego, dejó a todos sin palabras.

“Santiago Segura”, respondió la joven. Y lo hizo después de que el actor no dudase un solo segundo en proclamar su nombre en alto, con el fin de recordárselo. Motivo más que suficiente para que Florentino Fernández decidiera quejarse públicamente: “¡Esto es tongo!”. Una queja a la que, como no podía ser de otra manera, se sumaron el resto de participantes de Me Resbala.

A pesar de todo, la decisión de Daniela fue clara. Por lo tanto, Santiago Segura consiguió el premio de este segundo programa. De esta manera, el cómico se acercó a firmar la lente de la cámara, algo que se ha convertido en una tradición para aquel vencedor de la gala. Acto seguido, Segura se dirigió a la joven que le otorgó la victoria: “Qué bonito, ¡gracias!”.