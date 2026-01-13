‘La Reina del Flow’: ¿a qué hora se estrena la temporada 3 de la serie en España?

Ha sido una larga espera, pero, por fin, podemos contar las horas para el estreno de la nueva temporada de La Reina del Flow. La popular ficción de origen colombiano se ha convertido en una de las mayores sensaciones audiovisuales de los últimos años. Y es que, no solo ha dejado a todos sin palabras con la historia de sus protagonistas. Combinar ingredientes como la música, el romance, la traición y las mentiras han hecho de este formato uno de los más vistos a nivel internacional. De hecho, podría decirse que ha sido el amor de los fans el que ha traído de vuelta la franquicia.

El último capítulo de La Reina del Flow vio la luz el pasado 2021. Desde entonces, los seguidores de la serie han estado con el alma en vilo, esperando a que Caracol TV diera la buena noticia. Una información que tardó en llegar, pero llegó. El 2024 concluyó con la buena nueva para los fans de La Reina del Flow, pues el elenco se reencontró para comenzar a grabar los nuevos capítulos. La continuación de su historia donde han aterrizado nuevos personajes que prometen no dejar indiferente a nadie. Pero, ¿a qué hora se estrena la tercera temporada de la producción? ¡Te lo contamos!

¿A qué hora se estrena la temporada 3 de ‘La Reina del Flow’?

Tal y como se ha confirmado de manera oficial, La Reina del Flow regresa este 13 de enero en Colombia. El país natal de esta producción será el primero en ser testigo de este esperado regreso. Caracol TV emitirá el episodio a partir de las 21:30 horas. Pero, que no cunda el pánico. Los fans españoles no tendrán que esperar demasiado para ser testigos, también, de este acontecimiento. La plataforma de Netflix, teniendo en cuenta el fenómeno que ha originado con su fichaje de la serie en la plataforma, ha comunicado que ha vuelto a apostar por la ficción colombiana. De esta manera, el miércoles 14 de enero, el público español podrá saber qué ha ocurrido con Charly Flow, Yeimy Montoya y el resto de personajes.

Para poder ver el estreno será necesario estar suscrito a una de las opciones de pago que ofrece Netflix. Pues, es una producción de Caracol TV que cuenta con la colaboración de la plataforma de la N roja. Respecto a la hora de estreno, aconsejamos estar muy atentos. De momento, el equipo de Netflix no ha confirmado la hora exacta en la que el episodio estará subido al catálogo audiovisual. Pero, teniendo en cuenta el modus operandi de los estrenos que se llevan a cabo en la plataforma de streaming, es muy probable que sea a las 9:00h de la mañana hora peninsular española (las 08:00h si resides en Canarias).

Recordemos, el horario no ha sido confirmado. Pero, es el que se suele llevar a cabo con los estrenos de Netflix en nuestro país. Asimismo, esta hora podría variar dependiendo de la estrategia de distribución que quieran llevar a cabo. Pues, a lo mejor, lanzan el episodio un día después. Por lo tanto, podría ser que las 21:30h sea el momento de su estreno. Sea cuando sea, lo que está claro es que el 14 de enero es el día que tanto tiempo llevábamos esperando.