Rayden critica a ‘El Hormiguero’ tras el beso de Rubiales a Jennifer Hermoso

Rayden ha criticado en varias ocasiones públicamente algunos aspectos de El Hormiguero que no le gustan, incluyendo a su presentador. Ahora ha vuelto a cargar contra el programa a raíz del polémico beso que Luis Rubiales, presidente de la RFEF, dio a la jugadora Jennifer Hermoso en la entrega de medallas que se hizo tras la victoria del Mundial de la Selección.

El rapero ha explicado a través de un extenso hilo en Twitter como recibió una dura advertencia por parte de los guionistas del programa para que guardara silencio tras sus críticas. Sin embargo, el madrileño no se ha callado y ha vuelto a denunciar aquellos aspectos del talk show con los que no está de acuerdo.

Recuerdo cuando, por ser crítico con El Hormiguero, los guionistas y su presentador, me llamó una de sus hormigas por teléfono. (Adivinad cuál).

Intentaba justificar las actitudes machistas y de abuso de poder del programa alegando que eran errores puntuales pic.twitter.com/3urktCBErX — R A Y D E N | David Martínez Álvarez (@soyRayden) August 22, 2023

El alcalaíno ha contado que una de las hormigas de El Hormiguero le llamó por teléfono, aunque no ha querido revelar cuál. En esa llamada habría tratado de justificar “las actitudes machistas y de abuso de poder del programa, alegando que eran errores puntuales y que, por ejemplo, cuando Sergio Ramos fallaba un penalti no se le echaba toda la gente encima”. “Terminó su relato avisándome que no me convenía convertirme en el enemigo público número uno del programa”, ha contado Rayden haciendo público este durísimo aviso.

Además, ha desvelado cuál fue su respuesta. “Yo le comenté que si mi hijo veía fallar un penalti en la tele y lo intentaba en la vida real no ocurría nada, pero que si veía a Pablo Motos utilizando su posición de poder intentando besar a las entrevistadas (con todo el público aplaudiendo), a lo mejor al día siguiente me llamaban del colegio de mi hijo por intentar algo similar”, ha reflexionado. Debido a la similitud de los hechos, Rayden lo ha comparado con el reciente beso de Rubiales a Jennifer Hermoso. El presidente besó en la boca a la futbolista por sorpresa y sujetándole la cabeza, por lo que fue sin consentimiento. El cantante ha denunciado este suceso refiriéndose al directivo como “otro narcisista que puede hacer uso de su poder y estatus para abusar con total impunidad”.

Hace dos días (por desgracia) vivimos una gesta de unas campeonas mundiales y modelos a seguir, referentes para muchísimas mujeres y todas las niñas del país, se empañaba por otro narcisista que puede hacer uso de su poder y estatus para abusar con total impunidad. pic.twitter.com/elxjgKvQti — R A Y D E N | David Martínez Álvarez (@soyRayden) August 22, 2023

También ha comparado ambos casos con las criticas que recibió Eva Amaral por enseñar el pecho hace unos días en defensa de la cultura frente a la censura. Mientras editoriales han justificado lo de Rubiales, pocos o ninguno salieron en defensa de la intérprete. “Un mensaje que se vio el otro día con Eva del grupo Amaral, cuando una turba de esmegma se rasgaba las vestiduras por su libertad (entre esas personas, una de las «hormigas»)”, ha indicado.

Damián Mollá, que pone voz a una de las hormigas, puso un tweet con un chiste de mal gusto sobre este hecho que recibió también críticas. “Yo sobre todo me alegro por el calvo de Amaral, que por fin las ha podido ver”, escribía el guionista. ¿Ha sido esta una indirecta de Rayden para revelar que hormiga fue la que llamó? Por último, el madrileño ha zanjado el hilo haciendo una clara referencia a Pablo Motos: “De aquellos motos estos rubiales. Y así nos crecen los enanos. Y así nos luce el pelo”. Con esto ha denunciado el ejemplo que algunas personas públicas dan a las futuras generaciones.