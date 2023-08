Rauw Alejandro y Ester Expósito: todos los detalles del viaje secreto a República Dominicana

La ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro se ha sumado a las numerosas rupturas de celebrities que han tenido lugar este 2023. No obstante, la de los artistas es una de las más mediáticas, pues nada hacia presagiar que la pareja rompería su compromiso tan solo unos meses después de anunciarlo.

A los rumores de una supuesta infidelidad por parte del artista puertorriqueño, algo que ha sido negado por ambas partes, ahora se ha sumado un nuevo rumor. Y es que esta semana ha vuelto a salir a la luz la escapada del artista en el año 2021 a República Dominicana junto a la actriz Ester Expósito.

La revista Semana ha revelado que que Rauw Alejandro tuvo una cita en una villa de lujo con Ester Expósito el 25 de junio de 2021. Esta cita tuvo lugar en República Dominicana, en un año en el que el artista ya mantenía una relación con Rosalía. No obstante, ambos decidieron llevar su relación en secreto y no obstante, no confirmaron su noviazgo hasta septiembre de aquel año.

En cuanto a la escapada del artista junto a la actriz a República Dominicana, los dos llegaron por separado y acompañados. Ester Expósito de una amiga y Rauw de su asistente. Después de llegar a la villa, no volvieron a salir de ella hasta que no abandonaron el lugar de manera definitiva.

Sobre la estancia de ambos en República Dominicana, hay imágenes publicadas en la cuenta de Instagram de Ester Expósito, en las que la actriz aparece sola, de noche. No obstante, en la cuenta de Instagram del artista no hay ni rastro de este viaje.

Cabe destacar que tan solo unos meses después, a finales del 2021, se produjo el compromiso entre Rauw y Rosalía. Fue el puertorriqueño el que pidió a la catalana que se casase con el en la última noche del año. De esta forma, si se confirma su viaje con la actriz española, el artista habría sido infiel a la intérprete de Saoko tan solo unos meses antes.