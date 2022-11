Raquel Mosquera, ante su entrevista en ‘Sábado Deluxe’: «Esto es una encerrona»

Raquel Mosquera se convirtió en una de las protagonistas de la entrega de Sábado Deluxede este fin de semana. La peluquera se enfrentó a todos los colaboradores del programa, después de que se expusieran una a una las mentiras que ha protagonizado en los últimos años.

Casi al final de su entrevista, Jorge Javier Vázquez, a la vuelta de publicidad, pronunciaba unas palabras con las que dejaba en evidencia que el comportamiento de Raquel Mosquera dista mucho de lo que la peluquería quería defender en el programa.

«Raquel acabo de vivir uno de los momentos más tristes y decepcionantes de mi carrera contigo, estoy profundamente apenado. Te has pasado semana tras semana opinando sobre algo que ni siquiera habías visto catalogando a una mujer de mala madre sin tener ni idea y todo únicamente por odio, ¿y ahora esto cómo se arregla?», expresó el presentador.

Sin embargo, Raquel Mosquera intentaba defenderse, alegando que su mala relación con Rocío Carrasco comenzó cuando llegó a su vida Fidel Albiac. De esta forma volvió a defender a Antonio David Flores, haciendo hincapié en que siempre ha sido un buen padre.

«Mira, la peor enfermedad que hay es la del odio y la de la envidia, en mi vida y en mi corazón no existe el odio, yo no estoy a favor de la violencia, pero lo que tengo claro es que Antonio David ha demostrado ser un buen padre y estar siempre con sus hijos, yo si fuera Rocío Carrasco lo que haría, ahora que ha pasado el tiempo y está bien, es coger un tren y bajar hasta Málaga para hablar con mis hijos, para arreglar las cosas (…) Rocío Carrasco sobre mí ha dicho muchísimas mentiras y falsedades, y si eso es mentira por qué me la tengo que creer con lo demás», expresó.

Por otro lado, añadió que se sentía muy incómoda respondiendo a las preguntas de Jorge Javier Vázquez y de los colaboradores: «Esto parece una encerrona en la que me queréis machacar pero no lo vais a conseguir porque tengo buen corazón. Yo a Rocío la he querido mucho y he estado siempre a su lado hasta que conoció a la persona que está ahora a su lado», sentenció.