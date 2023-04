La tensión que existe entre Raquel Bollo e Isa Pantoja se ha multiplicado en las últimas horas, todo ello debido a un nuevo cara a cara en plató durante el programa Fiesta. Allí, las protagonistas asistieron para defender tanto a Asraf Beno como a Manuel Cortés durante su concurso en Supervivientes 2023, sin saber que Aurelio Manzano iba a soltar una exclusiva que podría cambiarlo todo.

En medio de una discusión sobre si Isa Pantoja habría desestabilizado a su primo Manuel Cortés durante su convivencia en Honduras, el colaborador de Fiesta, Aurelio Manzano, lanzaba una bomba: “Si Isa contara públicamente cómo ha sido el comportamiento de tu hijo durante muchísimos años con ella, en público y en privado, tu hijo no solamente pierde el concurso, sino que se tiene que ir a Tailandia a vivir”, decía para la sorpresa de los allí presentes.

.@aureliomanzano destapa en #FiestaT5 lo mal que ha tratado Manuel Cortés a Isa Pantoja 👇 https://t.co/qJsY0k2vQs — Fiesta (@fiestatelecinco) April 23, 2023

A esperas de una respuesta por parte de Isa Pantoja, esta se mantuvo en silencio, lo que hacía más evidente la veracidad de la noticia: “Eché en falta una reacción en un momento dado, apoyo por vuestra parte y hasta el día de hoy yo sigo esperándolo”, aclaraba sin ahondar más en la situación. Raquel Bollo al escuchar estas palabras, quiso decir algo: “No pidas lo que no haces, no me digas eso porque me llamó tu madre diciendo cosas malas de ti y yo nunca lo conté. A mis hijos también les han podido doler cosas y nunca han dicho nada”; expresaba la madre de los supervivientes.

Isa Pantoja le respondió diciéndole que ella no se había sentido apoyada por su parte y aún así, nunca le había echado en cara nada. A pesar de la insistencia por parte de Emma García tratando de calmar la situación, esta fue a más y acabó con Raquel Bollo abandonando el plató: «Lo que se ha dejado entrever es muy grave y eso se va a denunciar. Lo que se está dando a entender que su primo ha hecho algo grave a su prima y no es cierto. No es necesario quitarle la piel a Manuel para defender a Asraf”, terminó diciendo.