Este martes, el productor puertorriqueño Raphy Pina fue sentenciado a 41 meses de cárcel por posesión ilegal de armas de fuego. El Tribunal Federal de San Juan (Puerto Rico), dictó esa sentencia contra el agente de Daddy Yankee. Además, a los meses de prisión, tendrá que añadirle 3 años y 5 meses más de libertad supervisada y una multa de un total 150.000 dólares.

El productor, marido de la artista Natti Natasha se enfrentaba dos cargos por posesión de un arma de fuego modificada de forma ilegal para disparar de forma automática, y por posesión de armas de fuego , delitos por los que fue declarado culpable el pasado mes de diciembre, aunque hasta este martes no se conoció la sentencia.

El hallazgo de las armas tuvo lugar en abril del 2020, cuando agentes del FBI en Puerto Rico registraron una casa desocupada del productor. A la salida del Tribunal Federal, Raphy Pina, de 43 años y presidente de la discográfica Pina Records, realizó unas declaraciones para los medios allí presentes.

«Siempre en mi mente sabía que me iban a castigar. No esperaba la cárcel, pero sí un buen castigo», declaró el empresario puertorriqueño este martes a su salido del tribunal, donde también se encontraba su mujer, Natti Natasha, y sus hijos mayores.

Antes de la lectura de la sentencia, Pina leyó un mensaje ante el juez y el resto de las personas que acudieron al Tribunal, entre ellos, Daddy Yankee y su mujer, que no dudaron en acudir para mostrar su apoyo a su amigo y socio empresarial.

«Hoy enfrento la situación más difícil que pueda enfrentar un ciudadano, perder la libertad», expresó ante el juez. «Hoy, ante usted, le quiero pedir con mucho respeto que me permita regresar a mi familia», no obstante, la sentencia recibida no fue la que Raphy Pina se esperaba, pues finalmente ha sido condenado a entrar en prisión.