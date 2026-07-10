¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 10 al 14 de julio de 2026

Semana muy movida debido a la batalla judicial entre Mediaset y Atresmedia por ‘AlaZ’ y ‘El Rosco’ en Pasapalabra, pero el concurso sigue adelante con su rutina diaria y los espectadores no notarán nada después del primer mes de emisión con la nueva prueba final. Con total normalidad, el plató recibe en los próximos tres días a cuatro invitados de perfiles muy distintos para ayudar a los concursantes en su duelo por el bote. Todos ellos acuden para promocionar sus nuevos proyectos, pero no hay que olvidar que cobran por su presencia allí, lo que les obliga a estar concentrados en su labor de ayudar a sumar segundos a los equipos capitaneados por Javier y David. El bote ya supera los 800.000 euros después de meses esperando a que engordase a una cantidad importante.

Marta Torné, de ‘El internado’ a ‘Pasapalabra’

La actriz y presentadora catalana Marta Torné, que se dio a conocer gracias a su papel en El Internado, llega a Pasapalabra en un buen momento profesional. Desde hace varias temporadas es la presentadora de Euforia, en TV3, cadena en la que se ha convertido en una de sus caras más potentes después de Cámbiame, Hable con ellas y TNT.

Juanjo Ballesta, el niño prodigio de El Bola que vuelve a la interpretación

Juanjo Ballesta, el actor que con solo 12 años se convirtió en uno de los ganadores más jóvenes de la historia del Goya gracias a El Bola, visita el plató en plena etapa de reencuentro con la interpretación. Tras años compaginando el cine y la televisión con otros proyectos personales, este 2026 protagoniza el cortometraje Dopamina Zero, en el que da vida a un músico que debe abandonar los escenarios al desarrollar Parkinson de forma temprana.

Manu Baqueiro, el eterno Marcelino de ‘Amar es para siempre’

Pocos actores están tan asociados a un único personaje como Manu Baqueiro a Marcelino ‘Marce’ Gómez, al que dio vida durante casi dos décadas entre Amar en tiempos revueltos y Amar es para siempre. Tras despedirse de la serie diaria, el actor ha encadenado proyectos como Perdiendo el juicio y ¿A qué estás esperando?, ambas producciones de Antena 3, además de su paso por MasterChef Celebrity.

Eva Moral, la triatleta paralímpica que debuta en ‘Pasapalabra’

Completa el cuadro de invitados Eva Moral, la triatleta paralímpica medallista en Tokio 2020, cuya historia de superación te contamos en Happy FM. Un accidente en bicicleta en el año 2013 que la dejó parapléjica, su posterior reinvención en el deporte paralímpico, la maternidad en 2022 y su cuarto puesto en París 2024, a solo siete segundos del podio.

Su presencia por primera vez en Pasapalabra confirma que el concurso sigue apostando por perfiles deportivos y por la inclusión, además de los habituales rostros de la ficción.

La guerra judicial por ‘AlaZ’ y ‘El Rosco’

Esta semana de invitados llega en pleno recrudecimiento del conflicto legal en torno a la prueba final del concurso. La productora neerlandesa MC&F, propietaria de los derechos de ‘El Rosco’, ha anunciado una demanda contra Atresmedia por considerar que ‘AlaZ’, la prueba que sustituyó a la histórica desde el pasado 19 de junio, mantiene «similitudes insalvables» con el formato original, según ha explicado Mediaset España, actual licenciataria de los derechos en nuestro país.

Javier y David, ajenos a los tribunales

Mientras la batalla legal continúa su curso, Javier y David siguen disputándose el bote acumulado en ‘AlaZ’ con la ayuda de los invitados de turno.