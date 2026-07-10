Quién es Eva Moral: su edad, su pareja, profesión y qué le pasó

Eva Moral es una de las triatletas paralímpicas más reconocidas de España, medallista en Tokio y protagonista de una historia de superación que combina deporte de élite, maternidad y un accidente que en 2013 cambió por completo el rumbo de su vida. Repasamos su trayectoria completa, desde el suceso que la dejó parapléjica hasta su reciente debut como actriz. Antes del accidente, Eva María Moral Pedrero compaginaba su trabajo como abogada con su gran pasión, el triatlón, entrenando junto a sus compañeros del equipo Trival Triatlón Valdemoro. Todo cambió el 29 de septiembre de 2013, durante una ruta cicloturista por la sierra de Madrid.

Eva es ahora mismo una de las estrellas del paralimpismo español, pero su proceso demuestra que no se detiene ante nada. Además de cambiar por completo su vida, ha sido madre y ha protagonizado uno de los momentos más virales de los últimos años en todo el planeta. Volviendo al año 2013, aquel día debía ser uno más en sus recorridos. Tras subir sin dificultad el Puerto de la Morcuera, Eva decidió continuar la marcha y bajar hacia Rascafría, donde le esperaba el resto de su grupo. Empezó a llover, la bajada se volvió peligrosa y al frenar suavemente, perdió el control de la bicicleta. El resultado es que chocó contra un quitamiedos, salió despedida por encima de él y cayó por un barranco de siete metros.

El golpe le provocó una lesión medular que le hizo perder para siempre la movilidad de las piernas. Tras el accidente, pasó por el Hospital 12 de Octubre y, después, por el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde inició una larga rehabilitación con un objetivo claro desde el principio: volver a hacer deporte.

Una lesión que le cambió la vida, pero también con retos importantes

Fue precisamente durante ese proceso de recuperación cuando alguien le habló por primera vez del paratriatlón, de las handbikes y de las sillas de atletismo. Nada más probarlo, supo que quería dedicarse a ello por completo, hasta el punto de invertir todos sus ahorros en material y en un entrenador, en una etapa en la que el paratriatlón apenas contaba con apoyo económico. Su disciplina y constancia la llevaron, en pocos años, a competir al máximo nivel internacional.

La pareja de Eva Moral y su viral petición de matrimonio

En las Series Mundiales de Yokohama de 2018, Eva Moral conoció al también triatleta Ángel Salamanca, quien con el tiempo se convertiría en su entrenador, su marido y el padre de su hija. Un año después, en 2019, la pareja regresó a Yokohama para competir de nuevo, y en pleno podio de la competición, Ángel se arrodilló ante ella con el micrófono en una mano y un anillo en la otra para pedirle matrimonio. Eva, visiblemente emocionada, respondió con un «sí» tan rotundo como el que después mostraría en cada uno de sus retos deportivos. El vídeo dio la vuelta al mundo.

En 2022, Eva Moral cumplió otro de sus grandes sueños al convertirse en madre de Carmen. El regreso a la competición de alto nivel tras el embarazo no fue sencillo: la propia atleta ha reconocido que el postparto le pasó factura, no tanto a nivel físico como psicológico, con el miedo constante a perder su puesto en el ranking paralímpico si no lograba recuperar su nivel a tiempo.

Pese a esas dudas, en el 2023 se proclamó campeona de Europa de paratriatlón, un título que llegó apenas unos meses después de dar a luz y que ella misma describe como una de sus victorias más especiales.

Un palmarés impresionante

En unos Juegos marcados por la pandemia y disputados en 2021, Eva Moral logró la medalla de bronce en la prueba de triatlón en silla de ruedas, su primera cita paralímpica. Ella misma ha reconocido que llegó a esa competición sin ninguna pretensión, con ganas de disfrutar y vivir la experiencia, por lo que volver a casa con una medalla superó todas sus expectativas.

Ya en los Juegos Paralímpicos de París 2024, Eva Moral se quedó a las puertas del podio por un margen mínimo: apenas siete segundos separaron a la española de una nueva medalla. Lejos de venirse abajo, la propia atleta ha contado que, todavía en el autobús de vuelta a la Villa Olímpica, ya le pedía a su marido y entrenador que empezara a preparar el camino hacia unos nuevos Juegos.

Con la vista puesta en Los Ángeles 2028, Eva Moral se ha marcado un objetivo inédito: convertirse en la primera deportista en silla de ruedas en competir tanto en triatlón como en ciclismo paralímpico en la misma cita. Para lograrlo, este año afronta el campeonato de Europa y el mundial de triatlón, ambos en España, además de varias citas de ciclismo con el objetivo de clasificarse para el campeonato del mundo de esta disciplina.

Su salto a la interpretación

Además de su carrera deportiva, Eva Moral se estrena este año como actriz en la película Todos los Colores, donde da vida a un personaje que se convierte en referente para una adolescente. En ella comparte planos con Silvia Abril y Mafalda Carbonell (hija de Pablo Carbonell).