¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados del programa del 19 al 21 de mayo

Pasapalabra afronta una nueva semana, que comienza con cambio de invitados, algo usual, ya que cada tres días se renuevan. Cuatro caras muy conocidas por los fans del programa se volverán a sentar desde el lunes 19 y hasta el miércoles 21 de mayo de 2025. Todos ellos repiten en el programa, donde ya son unos habituales y tendrán que dejar claro que son expertos en el concurso, por lo que deberán ser de gran ayuda para Rosa Rodríguez y Manu Pascual a la hora de conseguir sumar segundos en sus marcadores y poder tener opciones de llegar al Rosco con opciones de ganar el premio.

David Castillo

El actor ha estado delante de una cámara desde los siete años, cuando comenzó a trabajar en la serie de Manolito Gafotas, donde dio vida Yihad, el amigo macarra del protagonista. De macarra siguió haciendo durante muchos años, gracias a Jhonatan, en la serie Aída. Con sus compañeros de la mítica serie ha vuelto a trabajar gracias a la película Aída y vuelta, que contará cómo ha seguido la vida de los vecinos de Esperanza Sur años después del final de la serie

Marina Castaño

Conocida por ser la viuda del escrito Camilo José Cela, lo cierto es que la invitada de Pasapalabra ha sabido hacerse un hueco por su profesión como periodista. Se trata una de las columnistas y polemistas más conocidas de los medios de comunicación en los últimos años.

Tras el fallecimiento del escritor, Marina volvió a encontrar el amor con el cirujano cardiovascular Enrique Puras Mallagray, con el que se casó en el año 2013. Se trata de su tercer matrimonio, ya que antes de estar con Camilo José Cela estuvo casada con el marino mercante José Luis Fernández, padre de su hija Laura.

Cristina Medina vuelve a ‘Pasapalabra’

La actriz está centrada desde hace años en ayudar a los enfermos y supervivientes de cáncer, enfermedad que ella misma ha conseguido superar y por la que tuvo que apartarse durante un tiempo del trabajo. Por el momento no está previsto que vuelva con su papel de Nines Chacón a La que se avecina, serie que le dio la popularidad, pero no ha parado de trabajar en obras como The Hole, Sólala o ¡Ay Carmela!

Su inquietud en el mundo artístico es enorme, tanto que ha llegado a publicar un disco con su banda Cristina & los Gloria, que salió en el año 2021 y con los que gira por toda España con sus conciertos. Su último paso por el programa fue en octubre de 2024.

Armando del Río

La última celebridad de la semana, pero no por ello menos importante, es Armando del Río. El actor ha participado en numerosas series de televisión, destacando papeles fijos en Compañeros, Hospital Central y A tortas con la vida.

Ha presentado el programa de viajes La magia de Viajar para Aragón Televisión y cuenta con una larga trayectoria teatral. Además, participó en la cuarta temporada de Amar es para siempre, serie diaria de Antena 3. Una de sus últimas apariciones en televisión fue en la serie La Moderna, donde interpretó a Pascual.