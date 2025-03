Para muchos no aficionados del mundo de los videojuegos el nombre de TheGrefg no les resultará familiar, pero este joven murciano es uno de los grandes nombres de la red: acumula ya más de 18 millones de seguidores desde que llegó a Youtube en 2012, con sólo 14 años y lo hizo sin desvelar su identidad. El influencer es conocido por sus vídeos en YouTube y sus directos en la plataforma Twitch donde hace streamings de videojuegos. Descubrimos quién es TheGrefg.

Este murciano de 27 años consiguió saltar de las noticias de todo el mundo gracias a conseguir el récord de audiencia en Twitch. Uno de sus directos en la plataforma de vídeos en directo consiguió reunir en momentos puntuales a una audiencia de 2,5 millones de personas.

Se trataba de la presentación oficial de su skin en el videojuego Fortnite. A pesar de su juventud, su vida ha sido vertiginosa gracias a las redes sociales.

Si hablamos en términos de televisión, este número de espectadores solo está al alcance de programas como ‘Pasapalabra’, ‘Sálvame’, ‘El Hormiguero’ y los grandes realities de Telecinco, como son ‘Supervivientes’ y ‘La isla de las tentaciones’.

Canales como La 2, Cuatro o La Sexta se verían ampliamente superados por este directo de TheGrefg. Este momento tan álgido llego debido a un evento muy especial, ya que el murciano presentaba su skin, un personaje basado en él, que se incluirá dentro del videojuego Fortnite.

Pero más allá del personaje que podemos ver en vídeos, hay mucho más tras él. Se trata de un chico de 27 años que ha conseguido romper barreras en Twitch, una plataforma que nació como competencia de YouTube para emitir en directo.

Aunque está abierta para cualquier tipo de contenido, allí los reyes absolutos son los streamers, que se dedican a retransmitir y comentar sus partidas a diferentes videojuegos. Aunque Ibai Llanos sea quizás el más mediático, hay compañeros que tienen más seguidores que el vasco.

De dónde es The Grefg

Es el caso de este creador de contenido, que es natural de Alhama de Murcia. La localidad murciana hasta ahora era conocida por ser el lugar del que salen los productos de ElPozo, o por una de las tiendas de informática más conocidas de la red como PcComponentes.

TheGrefg comenzó su carrera como youtuber en el año 2012 a la temprana edad de 14. En sus primeros vídeos le pudimos ver jugando al videojuego ‘Modern Warfare 3’. Desde entonces, su vida ha cambiado por completo hasta llegar a ser un personaje de Fortnite.

The Grefg: cuál es su nombre real

El nombre real del creador de contenido The Grefg es David Cánovas Martínez, uno de los streamers con más seguidores en los últimos años. El murciano es copropietario de la empresa llamada Heretics, creada en el año 2016 por Jorge Orejudo, conocido como Goorgo, y David Cánovas. Tal fue el éxito de su equipo, que incluso el futbolista Sergio Reguilón se asoció con el club.

Hasta que no alcanzó los 10.000 suscriptores en su canal, The Grefg no desveló su identidad y en cuestión de unos años se ha convertido en una estrella de internet entre los más jóvenes.

Pero el nombre de The Grefg ha sido cultivo de muchas polémicas, ya que en los últimos años se ha visto envuelto en el debate generado por ser uno de los youtubers españoles que se van a vivir fuera del país para pagar menos impuestos. David se mudó a Andorra por sus ventajas fiscales, algo que ha llamado la atención de otros creadores de contenido como ElRubius.

TheGrefg no se esconde, ya que llegó a decir que una entrevista concedida a El Mundo que no estaba dispuesto a cargar con la tributación que se le pedía en España: «Donar la mitad de lo que gano porque ‘amo mi país’… no lo veo».

¿Quién es la novia de The Grefg?

La novia actual de The Grefg es Sofía Fitness, quien ya la hemos visto con él de forma pública en su canal de Twitch y con la que se rumorea que mantiene una relación desde hace varios meses. Así la dio a conocer delante de todos sus seguidores y espectadores que le estaban viendo en ese momento a través de su canal de stream.