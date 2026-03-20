Quién es Mario Sandoval: su edad, su pareja, de dónde es y cuántas Estrellas Michelin tiene

No es ningún secreto que uno de los chefs españoles más reconocidos en todo el mundo es Mario Sandoval. Esto no es producto de la casualidad, puesto que siempre ha demostrado tener un enorme talento, especialmente en la gastronomía contemporánea. Al frente del restaurante Coque, Mario ha logrado construir una impecable carrera basada en la innovación culinaria y la investigación gastronómica, sin dejar de lado la tradición familiar. Es por eso que, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en todo un referente a nivel internacional, todo ello mientras mantiene una vida personal tremendamente vinculada a su familia. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la carrera de Mario Sandoval, sin dejar de lado aspectos como su edad, su pareja actual y de dónde es.

La trayectoria profesional de Mario Sandoval

Nacido en enero de 1977 en Humanes de Madrid, Mario creció en el seno de una familia que se ha dedicado a la hostelería desde hace varias generaciones. De este modo, los fogones siempre estuvieron presentes en su vida, como consecuencia de ese restaurante familiar. Por lo tanto, la vocación le llegó desde muy temprana edad.

Se formó en la Escuela Superior de Hostelería de Madrid, a la vez que realizaba diversos cursos para completar su aprendizaje, no solamente en España, sino también en Francia. Fue en 1999 cuando, junto a sus hermanos Juan Diego y Rafael, Mario Sandoval cogió las riendas del restaurante familiar Coque, que fue fundado por sus padres en los 70.

Fue en ese periodo cuando el establecimiento comenzó a evolucionar a la alta cocina contemporánea, hasta tal punto que ha logrado nada más y nada menos que dos estrellas Michelin. En 2017, el restaurante Coque se trasladó desde Humanes al centro de Madrid, a un espacio mucho más moderno con el que reflejaron, a la perfección, esa apuesta por la innovación.

Lejos de centrarse únicamente en su labor como chef, Mario Sandoval ha llevado a cabo un gran número de proyectos empresariales, así como de investigación, que tienen estrecho vínculo con la gastronomía. De hecho, gracias a su trabajo y empeño, recibió el Premio Nacional de Gastronomía en 2013, uno de los reconocimientos más prestigiosos del sector. Debido a su fama mundial, a lo largo de su carrera, ha cocinado para numerosas personalidades.

Su vida personal

Aunque tiene una amplia y exitosa trayectoria como chef, siempre se ha mostrado muy celoso a la hora de compartir su vida personal. Lo que sí sabemos es que está casado con Cristina Pérez, con quien contrajo matrimonio en 2010. Durante estos más de 15 años de matrimonio, la pareja ha formado una familia numerosa junto a sus hijos: Daniela, Mario, Matilde y Teresa.

Y es que, en varias entrevistas, el chef ha reconocido que lo que ha creado junto a su mujer se ha convertido en un pilar fundamental para su vida. Pero más allá de eso, también ha querido mantener ese estrecho vínculo con sus hermanos. Recordemos que el hecho de que trabajen juntos ha provocado que se mantenga vivo ese espíritu de negocio familiar que iniciaron sus padres. En la actualidad, Mario Sandoval continúa al frente de sus restaurantes, así como de diversos proyectos gastronómicos.