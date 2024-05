Quién es Javier Rey: su edad, su pareja y su desconocido hijo

Javier Rey vuelve a la pantalla grande gracias a la película La mujer dormida, donde comparte protagonismo junto a Almudena Amor. El actor es uno de los más buscados cada vez que se piensa en comedias románticas, aunque también ha demostrado saber moverse en otro tipo de papeles.

Conocido por millones de personas gracias a su profesión como actor, lo cierto es que este gallego nacido en 1980 en Noia, un municipio de La Coruña, tenía pensado ser enfermero. Cuando se encontraba estudiando el mundo del teatro se cruzó en su vida gracias a un grupo que se creó en su pueblo, lo que le hizo descubrir su verdadera vocación.

Una vez tomó la decisión de apostar por la interpretación, el gallegó se trasladó a Madrid para formarse, pero durante ese tiempo tuvo que trabajar en otro tipo de actividades para conseguir mantenerse. Como teleoperador y como vendedor de marisco tuvo que ganarse la vida hasta que pudo comenzar a hacerlo gracias a las series.

«Llegué a Madrid sin mucha pasta y tenía que trabajar. Me contrataron en esta empresa de teleoperadores, una cosa muy rara. Creo que solo vendí dos kilos de pulpo», confesó en una de las entrevistas en El Hormiguero.

Los espectadores más atentos le podrán recordar por pequeños papeles en Al filo de la ley, Valderrei o Amar en tiempos revueltos, pero fue gracias a Hispania donde tuvo primer papel importante. A partir de ese momento se convirtió en una cara habitual de ficciones como Bandolera e Isabel, explotando su popularidad gracias a Velvet, de Antena 3, y su secuela: Velvet colección.

Su gran papel protagonista llegó gracias a Fariña, donde se metió en la piel del narco Sito Miñanco, uno de los personajes más controvertidos de la historia de España, y de Galicia en particular. Desde entonces no ha parado de trabajar y llega a 2024 convertido en uno de los más solicitados, pudiendo presumir de no parar de trabajar, algo que pocos actores pueden decir.

Javier Rey trata de mantener su vida privada lejos de los medios

La fama y el reconocimiento también tiene inconvenientes como es el interés de los seguidores de sus películas y series por su vida privada, algo que es casi imposible de evitar. Pese a todo, Javier ha conseguido blindar su intimidad y raras veces habla de temas que no sean su trabajo en las entrevistas.

Durante 15 fue pareja de Iris Díaz, una actriz canaria con la que tuvo un hijo en el año 2018, pero su relación se acabó. Fue en 2020 cuando la prensa cazó a Javier con Blanca Suárez, una pareja sorpresa, ya que hasta ese momento nada hacía pensar que tuvieran algo más que trabajo en común.

Ambos se conocieron en la serie Lo que escondían sus ojos, en 2016, pero todo apunta a que las flechas del amor les atravesaron cuando en 2019 volvieron a coincidir en otro trabajo, esta vez cuando Blanca rompió con Mario Casas de forma muy sonada.

Aunque no se esconden en ningún momento y hacen vida completamente normal, lo cierto es que nunca hablan el uno del otro y rechazan dar detalles de su vida como pareja.