Quién es Almudena Amor: su edad y biografía de la actriz que comenzó siendo modelo

Almudena Amor se ha convertido en apenas unos años en la actriz revelación del cine español gracias a su participación en películas como El buen patrón, La abuela y la reciente La mujer dormida. Esta es la historia de una modelo que abandonó su carrera en el mundo de la publicidad gracias a un encuentro casual en la puerta de una discoteca.

Nacida en el año 1994, esta actriz tenía todo encaminado hacia el mundo de la publicidad, aunque siendo una adolescente tuvo su primer contacto con el mundo actoral gracias a unas clases de teatro en el instituto. Pese a que le gustó la experiencia, decidió estudiar Publicidad, una carrera que compaginó con varios trabajos como modelo que le sirvieron para ganar dinero mientras estudiaba, llevándole a viajar a las capitales más importantes de la moda.

Por si no fuera poco, también estudiaba un máster de Diseño, un ritmo de vida impresionante que le hizo pensar en que debía cambiar. Fue en el año 2016 cuando su vida cambió gracias a un chico argentino que trató de ligar con ella en la puerta de una discoteca.

Tras intentar comenzar una conversación con ella diciéndole que tenía cara de dedicarse al mundo del cine, ahí su cabeza dio un cambio. «Fue una tontería. Pero me di cuenta de que eso era lo que realmente quería y de que la única persona que me había dicho que no podía hacerlo era yo», contó en una entrevista concedida a El País.

La vida privada de Almudena Amor

Tras esta revelación decidió formarse como actriz en dos de las escuelas más reconocidas de Madrid, momento en el que empezaron a llegar proyectos de publicidad y videos musicales, mostrándose a los directores. De ahí llegaron los primeros cortos, hasta que Fernando León de Aranoa le dio la gran oportunidad en El buen patrón, película que le ha dado su popularidad y una nominación a Mejor Actriz Revelación en los premios Goya.

Como curiosidad, la actriz decidió cerrar su cuenta de Instagram durante el rodaje de El buen patrón para evitar distracciones y centrarse al 100 % en su personaje. Sobre su vida personal poco se sabe y trata de mantener a su pareja y a su familia alejada de los focos.