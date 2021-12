El icónico guitarrista del grupo británico Queen, parte fundamental de uno de los grupos musicales más importantes de la historia, reveló a través de un post en Instagram, que habría pasado unos días más que complicados, tras haber dado positivo en Covid-19.

En este comunicado, también quiso dirigirse a sus fans para pedirles que se cuiden de ellos y de los suyos. “Sí, el día impactante finalmente llegó para mí, la temida doble línea roja. Han sido unos días realmente horribles, pero estoy bien y contaré la historia, por favor tengan mucho cuidado, buena gente. Esta cosa es increíblemente transmisible. Realmente no quieres que arruine tu Navidad. Con amor, Bri” escribió el músico.

A pesar de que se conozca a Brian May, como el genio musical que es, el mundo desconoce su formación académica, donde destaca por ser licenciado en Física y Astronomía, de ahí que se haya mostrado del lado de la ciencia en todo lo referente a la pandemia.

También aprovechó la situación para criticar la actitud que manifiestan los negacionistas: “Los antivacunas están chiflados. Hay mucha evidencia que demuestra que la vacunación ayuda. Siempre habrá algún efecto secundario como sucede en el caso de otros medicamentos, pero de ahí a insinuar que las vacunas son un complot para matarte me parece que solo lo pude decir gente que esté loca de atar”.

Tras haber sufrido el pasado año, un bloqueo en tres arterias por lo que tuvo que recibir un tratamiento de emergencia, que finalmente resultó efectivo. Al mismo tiempo que también padeció un infarto, dejó al guitarrista de Queen, con un estado de salud frágil.

Después de haberlo contraído y seguir actualmente luchando contra el Covid. El músico quiso implorar y concienciar a sus seguidores sobre la importancia que tiene el hecho de vacunarse para contrarrestar los efectos del virus: “No puedo enfatizarlo lo suficiente: esta no es la respuesta que mi cuerpo habría dado por sí solo. Está dando esta respuesta porque me han inoculado tres dosis de Pfizer. Te ruego, te imploro, que vayas y te vacunen si aún no lo has hecho porque es necesario” concluyó de forma esperanzadora.