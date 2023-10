Por qué Toñi Moreno no presenta hoy, viernes 27 de octubre, su programa en Canal Sur

Sorpresa entre los espectadores de Canal Sur al descubrir que Toñi Moreno no está hoy, viernes 27 de octubre, al frente de las mañanas del canal autonómico. La gaditana, aunque nacida en Cataluña, no está presentado por este motivo.

Al comienzo del programa era Ana Hinestrosa, copresentadora habitual del espacio, la que daba los buenos días a los telespectadores y anunciaba que hoy no estaría la presentadora titular. «Aviso a navegantes, que hoy no está mi Toñi Moreno. No me vayan a fallar, no vayan a cambiar. Que me enfado».

Arrancamos #hed27oct en directo en @canalsur con el último programa de la semana. Actualidad, emociones, diversión, música y entretenimiento de la mano de @AnaHinestrosa_R 🌐 https://t.co/pRTYpFanZf pic.twitter.com/q8zD3ToBwM — Hoy En Día Canal Sur TV (@HoyEnDiaCSTV) October 27, 2023

Lógicamente se trataba de una broma de la periodista para explicar el motivo de la ausencia de Moreno ante las cámaras solo un día después de que consigueran su mejor dato de audiencia de toda la temporada, siendo líder en Andalucía.

Para evitar cualquier tipo de rumor, su sustituta ha querido explicar el motivo: «Saben que tiene una agenda muy apretada, el lunes estará por aquí como siempre con nosotros». Hay que dejar claro que Toñi compagina Hoy en día con Gente maravillosa, el programa que pone a prueba a famosos con cámaras ocultas al simular situaciones complicadas para comprobar sus reacciones.

Además, Toñi es concursante de MasterChef, por lo que aparecer en varios programas y cadenas todas las semanas. Pero su ausencia parece no estar relacionada con el trabajo, ya que en sus redes sociales ha ido contado los planes que ha tenido durante la mañana de hoy.

La presentadora ha compartido esta mañana una tierna imagen llevando a su hija Lola al colegio en un día muy especial ya que iba disfrazada de bruja. Parece que la periodista ha podido disfrutar de una mañana de conciliación familiar, aunque es muy posible que tenga otros compromisos lejos de Málaga, ciudad desde la que se emite Hoy en día, el programa que presenta cada mañana.