Ed Sheeran es uno de los artistas más importantes del momento. ¡De eso no cabe la más mínima duda al respecto! Desde hace años nos ha demostrado que tiene un espectacular don para crear música sino que, también, para transmitirla a varias generaciones. Es toda una leyenda viva de la música.

Pero recientemente no ha sido noticia precisamente por cuestiones musicales. ¡Nada tiene que ver con eso! Sino con una decisión que ha tomado recientemente. Ed Sheeran se ha hecho con un bar de tapas ubicado en Londres, el ‘Bar Galicia’. Se trata de un nuevo y espectacular proyecto empresarial que le está dando muchos dolores de cabeza.

Nos explicamos. Ed Sheeran ha comprado este mítico bar de tapas españolas por 1,5 millones de libras, es decir, unos 1,73 millones de euros. Su objetivo es transformarlo en un local para realizar música en directo. Los vecinos de la zona han querido pararle los pies, haciendo todo lo posible para conseguirlo.

#ReasonsWhyEdSheeranShouldntTransformGalicia Hello @edsheeran. We are Galicians. Please, don’t change the name of the bar. #Galicia is a beautiful name and better place. Come and visit Galicia. After that, decide if you want to change the name of the bar. We love your music.🙄🍴

— CEIP Plurilingüe de Sigüeiro (@sigueiroschool) 11 de marzo de 2019