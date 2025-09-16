¿Qué pasa con ‘Benidorm Fest 2026’ si España no participa en Eurovisión?

Lo que era un secreto a voces, finalmente se ha hecho oficial: España no participará en Eurovisión 2026 si Israel continúa entre los países que concursan en el festival. Este martes, el Consejo de Administración de RTVE ha votado a favor de la propuesta planteada por José Pablo López, presidente de la Corporación. Ahora bien, después de haber dado este importantísimo paso, son muchos los que no pueden evitar preguntarse qué ocurrirá con Benidorm Fest 2026. ¿Seguirá celebrándose a pesar de que España pueda no llegar a formar parte de la próxima edición de Eurovisión? Es importante mencionar que este concurso que se desarrolla en la ciudad alicantina desde 2022 –edición que ganó Chanel con SloMo- se ha convertido en la preselección española. Al fin y al cabo, el artista o grupo que gane Benidorm Fest, también gana el pase directo a representar a España en Eurovisión.

Debemos tener en cuenta que, hasta ahora, poder participar en este reconocido certamen europeo era el premio que realmente obtenía el vencedor de la competición. Cabe destacar que, hace unas cuantas semanas y también en un Consejo de Administración de RTVE, se planteó la posibilidad de modificar sus bases para añadir a las mismas un premio de 150.000 euros al ganador de la próxima edición de Benidorm Fest. De ese total, 100.000 euros irán al artista y los otros 50.000 euros a los autores de la canción. Una idea que acabó por aprobarse, lo que supuso un enorme aliciente para muchos cantantes y bandas que estaban planteándose la posibilidad de participar en Benidorm Fest 2026. Pero después de este reivindicativo paso que ha dado RTVE de poner en jaque su paso por Eurovisión 2026 si Israel continúa entre los participantes, ¿qué pasará con nuestro festival?

¿Qué pasará con ‘Benidorm Fest’ si España no participa en Eurovisión?

Si la UER mantiene a Israel entre sus participantes, nuestra delegación no viajará a Viena, ciudad que albergará la edición de 2026. A pesar de todo, y de las posibles dudas que pudieran surgir respecto a nuestro certamen musical, RTVE ha querido aclararlo a través de un comunicado. De esta manera, ha asegurado que, en caso de que España no participe en Eurovisión, «la decisión no altera los planes respecto a la celebración del Benidorm Fest».

Al fin y al cabo, continúan haciendo hincapié en que se trata de un festival «consolidado y con identidad propia». Aunque no han dado más detalles al respecto, todo apunta a que la próxima edición de Benidorm Fest se celebrará entre el 10 y el 14 de febrero de 2026, tal y como estaba previsto desde hace meses.

De esta manera, toca esperar hasta diciembre para saber si Israel participa finalmente en Eurovisión 2026 y, por tanto, RTVE tome la decisión definitiva de seguir o no en el concurso. Pero, más allá de eso, lo que es un hecho es que Benidorm Fest será una realidad, quedando pendiente si el ganador viaja a Viena o tendrá que conformarse con el Micrófono de Bronce y los 150.000 euros del premio.