No es ningún secreto que Zapeando, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando, tarde tras tarde, en LaSexta. Y siendo honestos, no es para menos. En una de sus últimas entregas, pudimos ser testigos de cómo los colaboradores se sinceraron sobre un término que es cada vez más común.

Estamos hablando, cómo no, de «Red flag». Es utilizado para dar nombre a esos aspectos de una persona que podrían hacer daño, tarde o temprano, a la relación. De esta forma, el equipo de Zapeando mostró un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales. En él, unas jóvenes confesaban cuáles eran sus red flags.

Acto seguido, los colaboradores del programa de LaSexta fueron diciendo cuáles eran sus red flags. Valeria Ros fue una de las primeras en sincerarse al respecto: «Que tenga pareja y que no me escriba antes de dormir para ver si qué tal estoy, y por la mañana a primera hora», reconoció la cómica.

La curiosa ‘red flag’ de Valeria Ros con sus parejas: «Que no me pida matrimonio a los dos meses» https://t.co/2bTkKYB3NU — Zapeando (@zapeandola6) January 4, 2024

La vasca, lejos de que todo quede ahí, quiso dar más datos sobre este asunto: «Que no me pida matrimonio a los dos meses». Dani Mateo reconoció haberlo entendido al revés, mientras que Valeria Ros continuó explicándose, dejando sin palabras al resto de colaboradores: «Que no me lo pida, es raro».

Por si fuera poco, la colaboradora de Zapeando quiso hacer una nueva aportación sobre el tema que estaban tratando: «Que me diga que no le gustan los niños, porque es una red flag. Somos yo y mi hija», reconoció. Sin duda, Valeria se ha convertido en una de las colaboradoras estrella del programa de LaSexta por su sentido del humor, sinceridad y, sobre todo, naturalidad.