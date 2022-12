Ptazeta sorprende con el estreno de ‘Mala mala’, su nuevo single

Ptazeta ha estrenado un nuevo single que lleva por nombre Mala Mala. La artista canaria no para quieta y apenas una semana después de Desacatá, su colaboración con L-Gante ha sacado nuevo tema en solitario.

La cantante ha traspasado fronteras con sus grandes éxitos como Mami o Trakatá, por no hablar de su Bizarrap Music Session #45. Ha llevado a Canarias alrededor de todo el globo y cuenta con numerosos fans fuera de España, sobre todo en Latinoamérica. Un gran ejemplo de artista LGBTQIA+ que empodera a la mujer y su sexualidad a través de todas sus letras sin ningún tipo de tabú.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de En la casa. (@ptazeta_)

Un perfecto ejemplo de ello es este nuevo single. Una canción al más puro estilo Ptazeta en la que habla de su interés por otra mujer. En su letra dice que, aunque la otra no esté buscando nada, no tiene más que intentarlo con ella para comprobar que esto no es cierto. Además, hace un pequeño homenaje a su Trakatá con Farina y Juacko ya que prácticamente repite el mismo verso que canta en el estribillo de ese tema cuando canta “esa jeva pide trakatá” al inicio.

Mala Mala al menos de momento no tiene videoclip oficial pero sí que tiene vídeo en colaboración con VEVO. Como parte del VEVO DSCVR Artists to Watch 2023, Ptazeta ha sido escogida como protagonista para esta campaña. Con esta iniciativa se pretende dar voz a cantantes quizá no tan conocidos a nivel internacional. Gracias a ello ha subido a su canal oficial de YouTube una actuación especial en vivo de la canción en la que simplemente aparece ella cantando en medio de luces de neón rojas.

Ptazeta vuelve en solitario con Mala Mala, su nuevo single. Además, ha asegurado que todavía le queda música por sacar así que habrá que ver que le espera a la canaria en el próximo año 2023.