‘La Promesa’: el motivo por el que se cancela la emisión del capítulo de hoy, viernes 12 de julio

No es ningún secreto que La Promesa, con el paso de las semanas y de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular. ¡No está dejando indiferente a nadie!

El pasado jueves 11 de julio pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de La Promesa, pero este viernes 12 de julio parece que RTVE tiene otros planes. Y es que se ha decidido cancelar la emisión tanto de La Moderna como de La Promesa para emitir una nueva etapa del Tour de Francia (de 16:05 a 17:40) y el partido de fútbol entre las selecciones femeninas de la República Checa y España, en el marco del Clasificatorio para el Campeonato de Europa 2025.

Por lo tanto, hasta mínimo el próximo lunes, no podremos disfrutar del capítulo 395 de La Promesa. Algo que, como era de esperar, ha generado mucha indignación entre los seguidores de esta ficción diaria: «Aburrida con este tema de que un día así pongáis al día siguiente no», «Estoy muy harta ya» o «La mente brillante que decide fastidiar la serie más seguida» son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales tras conocerse la decisión de RTVE.

Y esta vez porque es? Aburrida con este tema de que un día así pongáis al día siguiente no. En fin…. Al final vais a tener que retirar la serie por falta de audiencia porque estas cosas no se hacen

No me recuerdes que otra vez no hay en viernes, que estoy muy harta ya , es la última serie de la 1 a la que me engancho y la última que veo.

— Macarena 🦄 (@elespaciodemaca) July 12, 2024