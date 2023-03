‘La Promesa’, capítulo 55: Curro, destrozado tras la desaparición de su madre

No es ningún secreto que La Promesa ha sabido ganarse un hueco en los corazones de miles d personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 54 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo doña Eugenia, por primera vez, ha hablado a Curro de Dolores. ¡Un momentazo!

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en la nueva entrega de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Cruz ha terminado por cumplir su amenaza. ¿Qué ha hecho? Enviar a su hermana al sanatorio sin avisar a nadie. Ni tan siquiera a Curro para que pudiera tener la oportunidad de despedirse de ella.

Catalina no ha dudado en darle un toque de atención por haber tomado esa decisión. Jana no tarda en acercarse a Curro para consolarle. Todo ello hasta que llega el Barón, que no tarda en exigir al joven que “deje de ser tan débil”. Unas palabras que, como era de esperar, no han dejado a nadie indiferente.

Por si fuera poco, somos testigos de algo más: el misterioso Miguel ha regresado a palacio. Éste ha explicado tanto a Salvador como a Lope que no le queda otra opción que huir antes de que sea demasiado tarde. Lejos de que todo quede ahí, le ha recomendado a los dos que hagan exactamente lo mismo.

Los duques de los Infantes han llegado a La Promesa, y lo hacen para oficializar la pedida de mano de Manuel a Jimena. Estamos a punto de presenciar uno de los momentos más esperados, aunque no para Jana. Además, vemos que una visita destapa que el duque ya conocía al padre Camilo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.