‘La Promesa’, capítulo 401: Petra amenaza a Santos con contar toda la verdad

No es ningún secreto que La Promesa se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 400 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Adriano ha tomado una de las decisiones más contundentes, y a la vez más duras, de toda su vida. ¿En qué consiste? En dar por finalizada, de una vez por todas, su historia de amor con Catalina.

Como no podía ser de otra manera, la joven está tremendamente destrozada. Tanto es así que rompe a llorar en brazos de su hermano, que no duda en consolarla. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Vera finalmente se ha sincerado por completo con Lope, lo que provoca que sus vidas experimenten un giro de 180 grados.

Por si fuera poco, somos testigos de cómo María Fernández y Jana se marchan, por lo que Pía se queda sola de nuevo en la cueva. Todo ello mientras Petra no duda un solo segundo en acusar a Santos de que fue él quien invitó a la Duquesa de Carril, mientras que Virtudes se marcha para ver a su hijo pero regresa con malas noticias.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 401 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Curro no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión para consolar a Martina. Es más, no tarda en hacerle una curiosa sugerencia: escaparse juntos para evitar, de alguna forma, ingresar en el convento.

Lejos de que todo quede ahí, el Conde de Ayala ha querido lanzar una curiosa propuesta al Marqués de Luján. Se trata de una serie de condiciones para que Martina, finalmente, no ingrese en el convento. María Fernández y Jana han regresado a palacio y, por fin, la doncella se reencuentra con Manuel. Eso sí, los dos deben reprimir su entusiasmo para evitar levantar sospechas.

Catalina ha tomado la firme decisión de abandonar, para siempre, el hangar. Eso sí, pero no es para volver a palacio. Petra destapa a Santos al encontrar la lista original de invitadas. Es por eso que no le tiembla el pulso a la hora de amenazarle con contarle toda la verdad a su padre. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.