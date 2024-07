‘La Promesa’, capítulo 400: Adriano toma la decisión de romper con Catalina

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia que está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 399 de La Promesa. Así pues, observamos cómo la revelación de Curro ha aterrizado en su familia como una auténtica bomba. Todos tratan por todos los medios de sonsacarle mucha más información, pero él quiere ser cauto y mantenerse en silencio.

La Marquesa de Luján se niega por completo a pedir disculpas con Catalina, y no está dispuesto a hacerlo bajo ningún concepto. Parece que la intervención de María Antonia va a provocar un gran cambio de opinión en Cruz. Todo ello mientras la Duquesa de Carril ha regresado a su palacio para hacer que su hija Vera zanje todo tipo de asunto con Santos, de una vez por todas.

Como no podía ser de otra manera, Lorenzo ha recibido un gran número de quejas que tienen una estrecha relación con las mermeladas. Así pues, no tarda en cargar contra Lope a quien hace saber que está despedido. Virtudes continúa en tensión, ya que es consciente de que están todos metidos en un grave lío.

➡ ¡Cruz descubre la infidelidad de Alonso!

➡ ¡Cruz descubre la infidelidad de Alonso!

➡ Catalina quiere ir en busca de Pelayo Todo esto y mucho más, en los próximos capítulos de #LaPromesa 🔥

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 400 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Adriano ha tomado la firme decisión de romper todo vínculo con Catalina. La joven, como era de esperar, no se lo esperaba en absoluto. Es por eso que corre a los brazos de su hermano en busca de consuelo.

Vera, finalmente, ha querido sincerarse de una vez por todas con Lope. Esto ha supuesto que su relación de un giro verdaderamente radical. María Fernández y Jana se van, por lo que han dejado a Pía completamente sola en la cueva. Todo ello mientras Petra señala a Santos, haciéndole saber que tiene pruebas de quién envió la invitación a la Duquesa de Carril.

Virtudes ha querido marcharse para ver a su hijo pero, al volver, trae malas noticias. El Conde de Ayala, tras una intensa conversación con Curro, accede a no exigir que Martina regrese al sanatorio o pueda entrar en prisión. A pesar de todo, el Conde se guarda un as en la manga que va a dejar a todos completamente sin palabras. Todo ello mientras Lorenzo hace saber a Cruz que su marido le ha sido infiel. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.