‘La Promesa’, capítulo 399: Cruz se niega a disculparse con Catalina

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una serie diaria que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 398 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Catalina no puede evitar seguir teniendo muchísima confusión con Adriano. Aun así, la joven opta por tomar una decisión muy contundente. ¿En qué consiste? En prepararle una cena en el hangar para tratar de dar respuesta a sus numerosas dudas.

La Marquesa de Luján está empeñada en hacer una celebración con el objetivo de festejar la vuelta de Manuel pero, sobre todo, que María Antonia está a punto de marcharse de palacio. Cruz se da cuenta de que, a pesar de los esfuerzos, su hijo le deja muy claro que solamente va a asistir si pide perdón a Catalina.

Jana y María Fernández siguen ayudando a Pía en la cueva. Todos y cada uno de los trabajadores de palacio tratan por todos los medios de encontrar la manera más que perfecta para ayudar a Virtudes a recuperar a su hijo. Lope ha hecho saber a Vera que el hecho de saber que es hija de los Duques de Carril va a suponer un punto de inflexión en su relación.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 399 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo la revelación de Curro ha llegado a la familia como una auténtica bomba. Y no es para menos. Muchos son los que tratan de sonsacarle, pero el joven prefiere guardar silencio.

Cruz se niega en rotundo a disculparse con Catalina. ¡Es algo que no está dispuesta a hacer bajo ningún concepto! A pesar de todo, parece que la intervención de María Antonia podría llegar a provocar un cambio de opinión en la Marquesa de Luján. La Duquesa de Carril regresa a palacio y hace que su hija Vera decida zanjar todo asunto con Santos.

Lorenzo, como no podía ser de otra manera, ha recibido un gran número de quejas por las mermeladas. Es por eso que no tarda en cargar contra Lope, hasta tal punto que ha tomado la decisión de despedirle. Todo ello mientras Virtudes empieza a ser consciente de que pueden estar todos metidos en un gran lío. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.