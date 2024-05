‘La Promesa’, capítulo 366: Adriano llega al palacio de los Marqueses de Luján

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, no está dejando absolutamente indiferente a nadie.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 365 de La Promesa. De esta forma, somos testigos de cómo existe una enorme tensión entre Lope y Santos. Algo que aumenta considerablemente, hasta tal punto que se muestran dispuestos a llegar a las manos. La aparición de Vera logra evitar que tenga lugar un mal mayor.

Este conflicto, inevitablemente, ha acabado destapando toda la verdad. Y es que la relación entre Santos y Vera no es lo que parece, ni muchísimo menos. Margarita trata de mediar entre Martina y el Conde de Ayala, y se ve sorprendida al lograr mucho más de lo que había llegado a conseguir hasta el momento.

Como no puede ser de otra manera, todos están tremendamente preocupados por Pía tras la inesperada aparición de Gregorio. A pesar de todo, y contra todo pronóstico, acaban contando con un aliado de lo más inesperado. Todo ello mientras Alonso, finalmente, descubre cuáles son las malvadas intenciones que su mujer y Lorenzo tienen con Catalina.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 366 de La Promesa. Así pues, observamos cómo María Antonia ha logrado animar a la Marquesa, trayendo a un modisto para que le confeccione nuevos vestidos de cara a un baile. Lo que no saben es que no van a ser invitadas a esa fiesta.

Martina, en cambio, sí que ha recibido una invitación para ir al teatro de parte del hijo de unos marqueses. A pesar del plan, no duda en rechazarlo. Todo ello mientras reciben una inesperada carta de Teresa, en la que anuncian que viajará con su señora hasta América. Además, vemos cómo Salvador no puede evitar sentirse culpable tras haber arrebatado esa oportunidad a María Fernández.

La Marquesa de Luján es consciente de que su marido está trazando un plan que tiene como protagonista a Catalina, por lo que no duda en pedir a Lorenzo que investigue al respecto. Tadeo, contra los deseos de Catalina, lleva a Adriano hasta el hangar a pesar de no tener muchas ganas de verse las caras con la joven.