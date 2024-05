‘La Promesa’, capítulo 365: la tensión entre Santos y Lope aumenta por momentos

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 364 de La Promesa. Así pues, observamos cómo la relación de los Marqueses de Luján empeora por momentos. Por lo tanto, inevitablemente, los dos acaban buscando apoyo en María Antonia. Ésta, a su vez, tiene un fortísimo desencuentro con Petra.

¿Creéis que Ayala ya ha dejado a un lado su intención de vengarse por la muerte de Feliciano? #LaPromesa ⭕ https://t.co/EE7x3M4A7x pic.twitter.com/yZ9VFdrWeE — La Promesa (@lapromesa_tve) May 27, 2024

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Catalina no ha dudado en hacer ver a Rómulo que no se va a marchar del hangar hasta que la Marquesa de Luján resuelva lo que hizo. Por si fuera poco, también ha pedido ayuda a Teso para que recapacite a la mayor brevedad posible, puesto que las cosas no están saliendo como estaba planeado.

Margarita está tremendamente feliz con la perla que el Conde de Ayala le ha regalado. Eso sí, no le queda otra opción que lidiar con la furia de su hija Martina, así como la de Petra. Y todo porque esa misma perla se la regaló a la ama de llaves en el pasado. Como consecuencia de la vuelta de Gregorio, Beni se va a llevar al niño a Badajoz mientras Jana se traslada a la habitación de Pía.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 365 de La Promesa. Así pues, observamos cómo la tensión entre Santos y Lope continúa aumentando por momentos, hasta tal punto que están dispuestos a llegar a las manos. Solamente la aparición de Vera consigue evitar que suceda un mal mayor.

Este inesperado conflicto ha acabado destapando toda la verdad. Y es que la relación que existe entre Santos y Vera no es lo que parece. Margarita trata de mediar entre Ayala y Martina, logrando mucho más de lo que había conseguido hasta el momento. Todos continúan preocupados por Pía tras la aparición de Gregorio, pero cuentan con un inesperado aliado.

Alonso se entera de cuáles son las intenciones que su mujer y Lorenzo tienen con Catalina. Por lo tanto, no le queda otra opción que tomar cartas en el asunto. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Lorenzo, que está al mando del negocio de las mermeladas, da nuevas directrices sobre el nuevo rumbo que deben tomar. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.