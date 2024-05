‘La Promesa’, capítulo 364: el Conde de Ayala sorprende, como nunca, a Margarita

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni un solo detalle de esta sorprendente historia.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 363 de La Promesa. De esta forma, observamos cómo el marido de Pía ha salido de la cárcel por lo que no ha tardado en regresar a Luján. Como era de esperar, a la que fuera ama de llaves no le queda otra opción que tomar una de las decisiones más complicadas de su vida.

Al fin y al cabo, debe actuar de forma rápida para proteger a su hijo del hombre que intentó matarla. Cruz es absolutamente incapaz de soportar la ausencia de su hijo, sobre todo porque sigue sin tener noticias de él. María Antonia se convierte en uno de sus grandes apoyos en estos complicados momentos.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Jana parece haber conseguido noticias de Manuel pero no son las que esperaba, ni muchísimo menos. Santos sigue buscando las cosquillas a Lope respecto a su relación con Vera pero alguien acaba siendo testigo de esta impactante situación. ¡Sorprendente!

Gregorio: “He venido a ver a mi esposa y a mi hijo” 😠 #LaPromesa ⭕ https://t.co/EE7x3M57X5 pic.twitter.com/zSdR21qJIh — La Promesa (@lapromesa_tve) May 24, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 364 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo la relación de los Marqueses de Luján está cada vez peor. Por lo tanto, ambos tratan de buscar apoyo en María Antonia quien, a su vez, tiene un tensísimo desencuentro con Petra.

Catalina, por su parte, ha hecho saber a Rómulo que no se van a marchar del hangar hasta que la Marquesa de Luján, de una vez por todas, resuelva lo que hizo. Éste, por su parte, ha pedido ayuda a Teso para que recapacite a la mayor brevedad posible. Es evidente que las cosas no están saliendo como estaba en sus planes.

Margarita está tremendamente feliz con la perla que le ha regalado el Conde de Ayala, mientras tiene que hacer frente a la enorme furia tanto de su hija Martina como la de Petra. Al fin y al cabo, es la misma perla que regaló a la ama de llaves en su momento. Beni, a causa de la vuelta de Gregorio, se va a llevar al niño a Badajoz mientras que Jana se traslada a la habitación de Pía, que está profundamente destrozada. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.