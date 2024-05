‘La Promesa’, capítulo 363: Pía, impactada al saber que Gregorio ha salido de la cárcel

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 362 de la exitosa serie La Promesa. Así pues, somos testigos de cómo los Marqueses de Luján han recibido una carta de alguien del frente. Es entonces cuando descubren que ni Curro ni Manuel aparecen en el registro de bajas. Una noticia que no les provoca tranquilidad, ni mucho menos.

Rómulo no puede evitar sentir una profunda preocupación por Catalina, algo que no tarda en comentárselo a Alonso. En cuanto a la joven, vemos cómo sigue alojada en el hangar. El mayordomo, por su parte, ha escuchado el malvado plan que han trazado Lorenzo y Cruz, que no es otro que enviar a Catalina a un manicomio.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Simona ha confesado a Candela que las cosas con Virtudes no están para nada bien. Por si fuera poco, Salvador ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para dar un importante consejo a Lope: que se olvide de Vera puesto que ella misma ha tomado la decisión de estar junto a Santos.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurre en el episodio 363 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Gregorio, el marido de Pía, ha salido de la cárcel y no ha dudado un solo segundo en regresar a Luján. Como es de esperar, la ex ama de llaves se ve en la obligación de tomar una de las decisiones más duras.

Y todo para proteger a su hijo de ese hombre que trató de acabar con su vida. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Cruz no puede soportar la ausencia de su hijo, del que no tiene noticias. Así pues, María Antonia procura ser su gran apoyo, involucrando de lleno a Alonso en esta compleja situación.

Por si fuera poco, observamos cómo Jana tiene noticias sobre Manuel pero por desgracia no son, ni de lejos, las que espera. Santos continúa buscando las cosquillas a Lope respecto a su relación con Vera, pero alguien acaba siendo testigo de esta situación y le hace una seria advertencia sobre ello. No te pierda los próximos capítulos de la exitosa serie La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.