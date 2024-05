‘La Promesa’, capítulo 362: Rómulo trata de ayudar a Catalina

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que no está dejando absolutamente indiferente a nadie. ¡Es espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 361 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Cruz está profundamente destrozada al pensar que Manuel puede haber muerto durante su participación en la guerra. Es por eso que, para no pensar en ello, ha dado el paso de organizar una cena para celebrar el cumpleaños de su hijo.

Cruz: “Celebrar su cumpleaños es la única forma que tengo de que esta angustia que siento no me parta en dos” #LaPromesa ⭕ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/7fNXI7fB7D — La 1 (@La1_tve) May 22, 2024

Es entonces cuando María Antonia, su gran amiga, ha acudido a palacio para acompañarla de alguna forma. Recordemos que Cruz no solamente está sufriendo por su hijo, sino también por el enorme distanciamiento que está experimentando con su marido. En cuanto a Catalina, vemos cómo vive en el hangar y se niega en rotundo a salir de allí por un grave enfrentamiento que tuvo con la Marquesa de Luján.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo María Fernández se negó en rotundo a aceptar la propuesta de trabajo con los Duques de Brontes. Además, Vera y Santos han dado el paso de estar juntos, por lo que Lope está profundamente destrozado. No solamente por esta noticia, sino porque está inmerso en una compleja tesitura ya que debe mucho dinero a gente peligrosa.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 362 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo los Marqueses de Luján han recibido una carta de alguien del frente, que les hace saber que ni Curro ni Manuel aparecen en los registros de bajas. Algo que no produce tranquilidad, sino mucho desasosiego.

Por si fuera poco, observamos cómo Rómulo se muestra muy preocupado por Catalina, así que no tarda en hacérselo saber a Alonso. La joven, por su parte, continúa alojada en el hangar. El mayordomo ha escuchado por casualidad el plan que Cruz y Lorenzo han trazado: quieren enviarla a un manicomio.

Lejos de que todo quede ahí, Simona desvela a Candela que las cosas con Virtudes no están del todo bien. Además, Salvador aconseja a Lope que se olvide de Vera puesto que es evidente que está con Santos. Petra, por su parte, aprovecha su nuevo cargo para arremeter contra doña Pía, mientras una inesperada visita pone en aprietos a la ex ama de llaves. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.