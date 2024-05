‘La Promesa’, capítulo 361: Cruz, destrozada ante la posibilidad de que Manuel haya muerto

No es ningún secreto que La Promesa se ha convertido, inevitablemente, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que pase lo que pase está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 360 de La Promesa. Así pues, somos testigos de cómo Lorenzo se ve obligado a abandonar el palacio tras la orden del Marqués de Luján. Antes de marcharse para siempre, sí que toma una importante decisión. ¿En qué consiste, exactamente? En delatar a Pelayo frente a Catalina.

Como es de esperar, al joven no le queda más remedio que admitir a la hija del Marqués de Luján que, a pesar de su promesa, le ha vuelto a mentir. Evidentemente, Catalina le ha dejado muy claro que es la última mentira que está dispuesta a tolerar. Virtudes ha reconocido a su madre que todo lo que le contó Norberta sobre ella es verdad.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Vera ha optado por enfrentarse a Santos como nunca antes, ya que está verdaderamente harta de que aproveche su secreto para extorsionarla. Así pues, toma la firme decisión de apostar por su relación con Lope a pesar de ser consciente de las consecuencias.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 361 de La Promesa. Así pues, somos testigos de un salto temporal. Por lo tanto, vemos cómo Cruz está verdaderamente destrozada al pensar que Manuel puede haber muerto durante su participación en la guerra. Así pues, para intentar no pensar en ello, organiza una cena para celebrar el cumpleaños de su hijo.

María Antonia, gran amiga de Cruz, ha acudido a palacio para acompañarla en su dolor. No solamente por lo sucedido con Manuel sino también por el enorme distanciamiento que hay entre los Marqueses de Luján. Catalina, por su parte, vive en el hangar y se niega a salir por un enfrentamiento que tuvo con Cruz. En cuanto a Pelayo, no hay ni rastro de él.

Finalmente, María Fernández no aceptó el trabajo con los Duques de Brontes mientras que Vera y Santos ahora están juntos. Una situación que destroza por completo a Lope. Además, el cocinero está envuelto en una complicada tesitura puesto que le debe dinero a muchísima gente peligrosa. Jana está viviendo una profunda agonía al no tener noticias ni de Manuel ni de Curro tras su decisión de ir a la guerra. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.