‘La Promesa’, capítulo 360: Lorenzo opta por delatar a Pelayo frente a Catalina

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, no está dejando indiferente a nadie ni mucho menos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 359 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo las palabras de Norberta respecto a Virtudes han generado, inevitablemente, una gran preocupación en Candela y en Simona. Es un hecho que la joven va a tener muy complicado saber qué han descubierto las cocineras exactamente.

Catalina tiene claro que va a hacer todo lo que esté en su mano para recuperar el dinero que le ha quitado Lorenzo. Hasta tal punto que decide sincerarse con su padre, el Marqués de Luján. Éste se ve en la obligación de tomar una de las decisiones más contundentes hasta la fecha y que tiene una estrecha relación con Lorenzo.

Curro está a punto de marcharse a la guerra y es algo que tiene a Martina muy preocupada. El tiempo se agota, por lo que no le queda otra opción que gastar el último cartucho para hacerle cambiar de opinión. Jana y Manuel continúan teniendo en mente la idea de casarse pero, a pesar de todo, la doncella continúa teniendo dudas y muchos temores.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 360 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Lorenzo se ve en la obligación de abandonar el palacio por orden del Marqués. A pesar de todo, antes de marcharse de forma definitiva, toma la decisión de delatar a Pelayo frente a Catalina.

Por lo tanto, al joven no le queda otra opción que admitir a la hija del Marqués que le ha vuelto a mentir. Catalina ha dejado claro que es la última mentira que está dispuesta a tolerar. Todo ello mientras Virtudes ha terminado reconociendo a su madre que todo lo que le contó Norberta sobre ella es verdad.

Vera, por su parte, opta por enfrentarse a Santos puesto que está harta de que la extorsione. Así pues, opta por apostar por su relación con Lope a pesar de las consecuencias. Petra ha recibido una durísima reprimenda por parte de la Marquesa pero la doncella acaba estallando, plantándole cara de una vez por todas. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.