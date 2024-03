‘La Promesa’, capítulo 313: Lorenzo sorprende a Rómulo y María Fernández con una generosa oferta

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia que está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 312 de La Promesa. Así pues, observamos cómo el capitán de la Mata ha sido escogido como mediador entre los trabajadores y los Marqueses de Luján. En esa primera reunión con María Fernández y don Rómulo no sale como ninguno esperaba, ni mucho menos.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo la huelga no se va a resolver tan pronto como imaginaban. Todo ello mientras Catalina y Pelayo confirman que se casarán en dos meses, por lo que no tardan en hacérselo saber a toda la familia. Cruz, finalmente, está a punto de conseguir uno de sus mayores objetivos, que no es otro que quitarse a su hijastra de encima.

Por si fuera poco, observamos cómo Jana continúa investigando qué hizo exactamente Abel durante el incendio de la fábrica de aceite. La joven, por su parte, da el paso de tenderle una trampa para poder demostrar que el médico jamás estuvo en Córdoba como había dicho. Lope y Vera están cada vez más enamorado pero, aun así, prefieren guardar silencio respecto a su relación.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 313 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo los trabajadores de palacio han logrado avanzar con la huelga. Y todo porque Lorenzo ha sorprendido a María Fernández y Rómulo con una sorprendente y generosa oferta.

Algo que beneficia, sobre todo, a Jana. Dadas las circunstancias, la relación entre Petra y Cruz está más tensa que nunca. Y no es para menos, ya que la doncella empieza a estar convencida de que la Marquesa de Luján es la culpable de la muerte de Feliciano, su hijo. Y eso es algo que no le va a perdonar jamás.

¡Buenos días #Promisers! Hoy, en #LaPromesa ➡ Petra, dispuesta a revelar uno de los secretos mejor guardados de la marquesa

➡ Lorenzo presenta una generosa oferta a Rómulo y María Fernández A las 17:30h en @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/icd9RGr0y6 pic.twitter.com/l93WxviXk8 — La Promesa (@lapromesa_tve) March 11, 2024

Es más, a Petra no le va a temblar el pulso a la hora de dar a conocer al Conde de Ayala uno de los mayores secretos de la Marquesa de Luján. Jana y Curro, por su parte, continúan indagando sobre esa relación que Alonso tuvo con su madre en el pasado. El objetivo es encontrar todas y cada una de las respuestas que necesitan.

Lorenzo no duda un solo segundo en investigar el negocio de las mermeladas de Catalina y Pelayo, y lo hacen con la firme intención de desenmascarar al conde. Jana y Manuel se ponen al día sobre todo lo que han descubierto sobre Abel y llegan a una conclusión: no estuvo en Córdoba ayudando a los afectados por el incendio de la fábrica. Por lo que surgen nuevas preguntas. ¿Lograrán las respuestas que necesitan? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.