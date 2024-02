‘La Promesa’, capítulo 292: Manuel toma una drástica decisión

La Promesa, con el paso de los meses, se ha ganado a pulso ser una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 291 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo, inevitablemente, la operación de Curro ha generado muchísimas duda a todos. Hasta que no pase el tiempo, no van a poder evaluar si todo ha salido a las mil maravillas o no.

En cuanto a Petra, parece que no está para nada dispuesta a separarse de Feliciano, mientras que Teresa no duda un solo segundo en señalar a Jana y Abel como culpables de su muerte, por no haber accedido a salvarle la vida cuando pudieron hacerlo. Es algo que la joven no les va a perdonar jamás.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo la Marquesa de Luján no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una petición muy concreta a Pelayo. Y es que, a como dé lugar, acelere la boda con Catalina. El objetivo parece claro: que la joven se marche de palacio a la mayor brevedad posible.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 292 de la exitosa serie diaria La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Jana no puede evitar sentirse profundamente molesta con Manuel por haberle preguntado qué es lo que siente por Abel. Lo último que esperaba era tener un ataque de celos después de la situación tan compleja que se está viviendo en palacio.

Como no puede ser de otra manera, dadas las circunstancias, el joven se siente verdaderamente destrozado. Hasta tal punto que se ve en la obligación de tomar una drástica decisión que provoca que la Marquesa de Luján estalle como nunca. Alonso y Manuel regresan al lugar donde se produjeron los disparos para tratar de averiguar qué sucedió.

En cuanto a Simona, vemos cómo se pone al día con su hija Virtudes, pero rápidamente descubre que tanto ella como Candela tratan por todos los medios de evitar hablar de Antoñito. Todo ello mientras la Marquesa de Luján se enfrenta a Pía y le recrimina que no le confesase que Petra y Feliciano eran madre e hijo.