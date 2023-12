‘La Promesa’, capítulo 252: Jimena provoca un incendio para acabar con Catalina

No es ningún secreto que La Promesa se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en los últimos meses. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 251 donde, entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo, finalmente, Manuel ha regresado de su viaje.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 252 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo hay un incendio en palacio. Todos tratan por todos los medios de extinguirlo, mientras que Catalina resulta la más perjudicada tras haber inhalado muchísimo humo.

Eso sí, la joven sí que alcanza a confesar que fue Jimena la que originó la trágica situación. Como no podía ser de otra manera, Manuel se siente tremendamente culpable por la situación pero Jana le hace una petición: que no se precipite. Rómulo también ha resultado perjudicado del incendio, por lo que el médico le revisa para que comprobar que su enfermedad pulmonar no ha ido a más.

Mr Cavendish, dadas las circunstancias, está a punto de romper todo acuerdo comercial con Pelayo y Jerónimo. A pesar de todo, el joven Conde logra lo que parecía imposible: que no lo haga. Por si fuera poco, vemos cómo Lorenzo ha trazado un nuevo plan para librarse de Curro de una vez por todas.

¿En qué consiste, esta vez? En que el joven se aliste al ejército. Abel, por su parte, deja claro que Catalina necesita oxígeno por lo que deben ir a otro pueblo lejano a por él. Cruz no tarda en sobornar al chófer para que se retrase lo máximo posible, mientras que Jimena continúa enajenada, y asegura no recordar cómo se originó la tragedia. Los Luján, al ser conscientes de la gravedad de la situación, deciden llamar a los padres de la joven. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.