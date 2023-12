‘La Promesa’, capítulo 251: Manuel, finalmente, regresa de su viaje

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 250 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Jimena ha tomado la firme decisión de secuestrar a Catalina.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 251 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Manuel ha regresado de su viaje y no ha tardado en confesar a Jana que ha aprovechado para tomar muchas decisiones respecto a Jimena. Los Marqueses, por su parte, reciben con cierta frialdad a su hijo.

Entre otras cuestiones, no tardan en echar en cara al heredero que haya dejado sola a Jimena, ya que ha perdido completamente la razón. El joven les hace saber que su mujer siempre ha estado así. Curro, por su parte, trata de justificar ante su padre el cambio de opinión a la hora de cancelar su viaje a Inglaterra.

¡Buenos días #Promisers! Hoy, en #LaPromesa ➡ Manuel regresa de su viaje

➡ Jimena mantiene a Catalina narcotizada en su dormitorio A las 17:30h en @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/gvomtfvW8K pic.twitter.com/yNj7auaZqu — La Promesa (@lapromesa_tve) December 15, 2023

A pesar de los esfuerzos, Lorenzo acepta la respuesta que le ha dado Curro. Y todo porque, en realidad, tiene otras formas de lo más contundentes para librarse, de una vez por todas, del joven. Valentín, por su parte, ha ayudado a Simona a escribir a su hijo, y le hace saber que está todo bien y que va a ser bien recibido en palacio.

Como no podía ser de otra manera, todos han empezado a echar de menos a Catalina. Pero no es el caso de Jimena, puesto que la tiene narcotizada en su dormitorio. Además, se dan a conocer todos y cada uno de sus planes con su cuñada: va a poner en peligro su seguridad. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.