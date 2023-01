‘La Promesa’, capítulo 20: llega un nuevo visitante que lo cambiará todo

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se está ganando un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 19, donde entre otras cosas una tormenta pilla a Manuel mientras volaba en el aeroplano.

En el capítulo anterior, Manuel decide volar de madrugada para llegar a tiempo a la Copa de los Pedroches, a pesar de que Jana, le suplicaba que descansase, debido a que no es seguro viajar en esas condiciones. No obstante, él no hizo caso a sus súplicas y decidió volar, cuando una tormenta le pilló en pleno vuelo.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 20 de La Promesa. Un capítulo en el que llegará un nuevo visitante que lo cambiará todo, después de ponerlo todo patas arriba con su inesperada llegada. Y trae un mensaje que dará mucho que hablar.

Hoy llega a #LaPromesa un nuevo visitante que lo cambiará todo. ¡No te pierdas el capítulo de hoy! A las 16:30 en La1 y en @rtveplay. ⭕ https://t.co/tIIInVRkzy 📸 @maikelmarro en IG pic.twitter.com/Y8FEtmH11N — La 1 (@La1_tve) January 31, 2023

Por otro lado, en el nuevo capítulo de La Promesa, La atracción que existe entre Jana y Manuel es cada vez más difícil de esconder. Tras esto, María Fernández no da crédito al darse cuenta de que su mejor amiga está enamorada del hijo de los Marqueses.

Mientras tanto, Los Marqueses intentan aplazar al máximo el momento en el que tengan que confesar a Manuel la propuesta del Duque de los Infantes. Y es que si se casa con Jimena, todo queda solucionado, pero desconocen que su hijo se ha enamorado de una doncella.

Además, Candela y Simona continúan con su investigación sobre la cocinera misteriosa. Sin embargo, al descubrir que ya no hay más donde rascar, acuden a hablar con Rómulo. Sin embargo, las palabras del mayordomo las alarman. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora?.