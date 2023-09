Series ‘La Promesa’, capítulo 180: Manuel se enfrenta a Cruz por defender a Abel

No es ningún secreto que La Promesa, con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 179 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Antonio de Carvajal y Cifuentes ha llegado a palacio.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 180 de La Promesa. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Jana no ha dudado un solo segundo en agradecer a Manuel que volara hasta Puebla de Tera para poder traer el medicamento para tratar de salvar la vida de doña Pía.

Abel y la doncella suministran el medicamento a la ama de llaves. Aún no saben si funcionará, pero no pueden perder las esperanzas. Manuel ha dado el paso de dejar de lado los celos con Abel para enfrentarse, de una vez por todas, a su madre para defenderle. El médico no se va a ir de palacio hasta que él lo ordene, ¡y así se lo ha hecho saber a la Marquesa!

Curro, por su parte, trata de librarse de tener que ser la sobra de Martina, pero termina siendo obligado tanto por su padre como por su tía. No tiene otra opción. En un momento dado, el joven se da cuenta de que Antonio de Carvajal y Cifuentes es un chico realmente agradable, y todo un partidazo para Martina.

Por si fuera poco, vemos cómo Fernando y Alonso, tras sus mutuas acusaciones, han contado a sus mujeres sus contradictorias versiones sobre la triste muerte de Pedro, su hermano mayor y heredero de La Promesa. A raíz de la búsqueda del bebé de doña Pía, Feliciano hace a Teresa una importante revelación: él puede saber dónde se encuentra.