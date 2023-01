¿Cuántos capítulos tiene ‘Poldark’, la nueva serie de las tardes de La 1?

Poldark se ha convertido en la nueva apuesta en el mundo de las series de una TVE que ha comenzado el año 2023 plagada de estrenos en su parrilla. Después de la llegada de La Promesa y el final de Servir y Proteger la serie histórica aterriza cada tarde. Te contamos cuántos capítulos y temporadas tiene.

Después de que la serie grabada en El Rincón, en el palacio de Tamara Falcó, haya comenzado emitiendo dos capítulos cada tarde para cubir el hueco de la serie policial, eso se ha terminado. Ese horario estará a partir de ahora cubierto por esta serie británica.

Las tardes de La 1 quedan de la siguiente manera ordenadas: A las 16.25 h un un episodio de La Promesa y a las 17.25 h Poldark. Esta nueva ficción llega con el sello de BBC y fue estrenada en el año 2015, aunque se trata de una remake de la original, que se emitió en 1975.

Ambas versiones se tratan de adaptaciones de la saga de novelas del mismo nombres del escritor Winston Graham. Nos traslada hasta la Gran Bretaña de 1781, donde el protagonista es Ross Poldark, un soldado que ha luchado durante años con el Ejército Británico.

Cuando por fin vuelve a su casa descubre que la vida que dejó años atras ha cambiado por completo. Mientras él luchaba en la Guerra de Independencia, su padre ha muerto, su finca está en ruinas y su novia se ha comprometido con su primo después de que le diera por muerto tras años sin desaparecido.

Pese a que su mundo se ha derrumbado está dispuesto a comenzar de cero y lo intentará por recuperar las minas de su padre. Pero no se lo pondrán nada fácil, ya que un banquero tratará de impedirlo para poder hacer negocios en su propio beneficio.

Poldark ya se emitió por completo en Reino Unido, donde los espectadores de la BBC pudieron ver el final el pasado año 2019. La serie está compuesta por 49 episodios que se emitieron en cinco temporadas, aunque es de suponer que TVE los emitirá sin interrupciones durante las próximas semanas en su horario de tarde.

Here’s a collection of Ross #Poldark to cheer up your #BlueMonday #BlueMonday2023 pic.twitter.com/jOIZSlHZCE

— Official Poldark (@PoldarkTV) January 16, 2023