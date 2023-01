Pipi Estrada confiesa el motivo por el que rompió su amistad con Dani Alves

Después de que Dani Alves fuera detenido por la presunta violación a una joven el pasado 30 de diciembre mientras se encontraba en la discoteca Salón de Barcelona, Pipi Estrada ha revelado en Sálvame el motivo por el que rompió su relación hace años con el ex futbolista del Fútbol Club Barcelona.

Durante el programa se comentaba la noticia del jugador con Pipi Estrada presente en el plató, y este quiso dar su versión y opinión de los hechos: «Yo era muy amigo de Dani Alves hasta que descubrí que enviaba mensajes a la que era la madre de mi hija», comentaba el periodista a Jorge Javier Vázquez ante la sorpresa de este.

«En ese momento yo estaba con la madre de mi hija en Mujeres hombres y viceversa, cuando un día descubrí que le estaba mandando mensajes al móvil dónde ponía qué le gustaría mucho conocerla», seguía relatando. El madrileño explicó que tanto él cómo Miriam Sánchez eran muy inocentes en esos momentos y no entendía bien lo que estaba pasando.

Las cámaras de seguridad graban a Dani Alves saliendo del baño tras la presunta violación https://t.co/oaZ4xEjWt3 — Telecinco (@telecincoes) January 24, 2023

«Dani Alves se insinuaba todo el tiempo aunque sabía que ella estaba conmigo. Uno de los momentos que más me llamó la atención fue cuando él se despedía y le decía de hablar en cuanto pudieran y tuvieran tiempo, además además le mandaba emoticonos besitos y rosas, algo que yo nunca entendí», aclaraba.

El periodista ha querido contar cómo le expresó al futbolista lo que sentía y le reprochó lo que estaba haciendo a sus espaldas. Este aprovechó un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona para pedirle explicaciones, Pipi asegura que Dani Alves solo le negaba todo lo que estaba diciéndole: «Él me dijo papi que me estás contando, me decía papi eso no lo he dicho alguien habrá utilizado mi teléfono. Hola papi yo no podría hacer eso», me lo negó todo pero yo lo vi con mis propios ojos.

Aunque a este nunca le llegó a preocupar del todo, simplemente se mostró ofendido pero sabía qué no iba a suceder nada. Ante la pregunta de Jorge Javier sobre su opinión hotel la violación de este hacia la menor, solo ha querido decir: «En esta historia ha negado también y se ha metido en un marrón muy importante», afirmaba.