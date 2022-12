Pink: la hija de la artista sorprende con una espectacular cover de Olivia Rodrigo

Pink ha compartido un emotivo momento con sus seguidores de Instagram. Como madre orgullosa de su hija, la artista estadounidense ha querido mostrar al mundo lo bien que canta la pequeña, que con tan solo 11 años ha dejado en shock a internet por la increíble actuación que realizó de una cover de la estrella juvenil Olivia Rodrigo.

Willow Sage Hart de apenas 11 años de edad, escogió la canción Rose song, de la banda sonora de la serie de High School Musical, para su primer recital de Navidad en el colegio y Pink no pudo pasarlo por alto, por lo que quiso compartir este momento con todos sus seguidores a través de sus redes sociales.

En el vídeo, se puede ver a Willow entonar este tema de una manera impoluta, llegando a todas las notas de la complicada canción. Al terminar de cantar, no recibió más que aplausos por parte de todos los asistentes y no podían faltar los de su madre, muy emocionada por lo que acababa de ver.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de P!NK (@pink)

“Esta niña de 11 años (alma de 11.000 años) me deja boquiabierta”, escribió la artista estadounidense en su cuenta de Instagram junto al vídeo de la actuación, muy emocionada por lo que acababa de presenciar en el salón de actos del colegio de su hija.

La artista estadounidense mencionó a la intérprete original de la canción, Olivia Rodrigo, que no dudó en dejar un comentario asombrada con el talento de la pequeña. «Estoy llorando!!! Que chica más especial», escribió la intérprete de Drivers License después de ver el vídeo.

No es la primera que la pequeña canta en público. En febrero del 2021, la pequeña ya demostró que había heredado el talento de su madre, Pink, al interpretar junto a ella una emotiva versión de la canción Cover me in sunshine.