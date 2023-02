Pink estalla contra Christina Aguilera por el videoclip de ‘Lady Marmalade’

Pink continúa disfrutando del éxito de su nuevo disco. La artista estadounidense estrenó el pasado viernes su nuevo trabajo discográfico, bajo el título de Trustfall. Un álbum que desde entonces ocupa los primeros puestos de las listas de ventas de todo el mundo.

No obstante, el éxito del nuevo disco de Pink se ha visto empañado por una polémica con otra diva de la música, Christina Aguilera, que ha vuelto a resurgir cuando las aguas parecían que estaban calmadas. Una polémica que comenzó hace más de dos décadas.

A lo largo de todos estos años, las dos artistas han tenido una rivalidad que nunca han escondido. Sin embargo, lo que los fans no esperaban era que Pink volviera a sacar una de ellas a la luz, 23 años después del lanzamiento de Lady Marmalade.

Y’all are nuts

Xtina had shit to do with who was on that song.If you don’t know by now- I’m not “shading” someone by telling it over and over and over what actually happened.

I’m zero percent interested in your fucking drama.

If you haven’t noticed- I’m a little busy selling https://t.co/f9RLuotptf

— P!nk (@Pink) February 19, 2023