‘Pesadilla en el paraíso’: ¿Quién fue el último expulsado de la edición y quienes son los finalistas?

Telecinco emitió este miércoles una nueva entrega de Pesadilla en el paraíso. En ella, Bea Retamal e Israel se enfrentaron a la decisión de los espectadores, después de convertirse en los nominados de la semana. Finalmente, Lara Álvarez reveló que el que debía abandonar el concurso era el vidente.

Con la expulsión de Israel, Víctor Janeiro, Iwán Molina, Daniela Requena y Bea Retamal se convirtieron en los cuatro finalistas de la primera de Pesadilla en el paraíso. El vidente se despidió de sus compañeros visiblemente emocionado, después de convertirse en el expulsado con un 59% de los votos de la audiencia.

«Ha sido un sueño para mí estar aquí, me llevo un recuerdo muy bonito de todos mis compañeros. Me tenía que tocar y me ha tocado. Lara, muchas gracias por todo y a todo el equipo también. Quiero decirle a toda la gente que me ha apoyado, que muchas gracias, me voy muy feliz», dijo Israel.

Tras estas palabras, Lara Álvarez también quiso dedicarle un emotivo mensaje, a uno de los protagonistas indiscutibles de esta edición: «Gracias a ti, has sido un concursante maravilloso. Llegar hasta aquí ha sido un reto, todo lo que te espera fuera es precioso», dijo la presentadora.

En cuanto a sus compañeros, Daniela confesó que se sentía completamente rota después de conocer la expulsión de Israel. Mientras que, tras conocer la decisión de la audiencia, Bea agradeció el apoyo a sus seguidores: «No me lo esperaba, quiero que estén a muerte conmigo», señaló.

Daniela exclamó que estaba «muy contenta, agradecida y emocionada», y ya tiene puesto el foco en el siguiente programa: «Me encantaría ganar, que pase lo que tenga que pasar». Mientras que para Iwan Molina, la sensación que sentía era «brutal y maravillosa».