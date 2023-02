‘Pesadilla en la cocina’ termina temporada en este restaurante de Madrid

Pesadilla en la cocina regresa hoy, jueves 16 de febrero de 2023, con una complicada misión para Alberto Chicote y todo su equipo. Será el último programa de la temporada antes de tomarse un descanso en el prime time de laSexta.

El cocinero deberá acudir a la localidad madrileña de Coslada, donde se encuentra a una pareja completamente en crisis por culpa de su ruinoso negocio. Los problemas económicos están afectando, y mucho, a sus propietarios, que están a punto de romper su relación.

En El cinco sentidos trabajan Quique y Lourdes junto a Borja, hijo de Lourdes, y dos amigas de la pareja. Este equipo, lejos de llevar el restaurante hacia el éxito está consiguiendo que vaya a la ruina más absoluta, por eso necesitan la ayuda de Chicote.

Tener esa cercanía entre todos los miembros del equipo de trabajo ha provocado que se tomen demasiadas licencias, provocando enormes pérdidas. Raciones excesivas y pedidos descontrolados son algunos de los problemas más importantes que detecta Alberto.

Pero no será lo único que tenga que cambiar en el restaurante, ya que Quique y Lourdes tendrán que ejercer de jefes y liderar este proyecto, pero antes deberán solucionar sus propios problemas. Ella no se siente valorada y él piensa que su pareja no sabe mandar, un círculo vicioso de desconfianza que hace que provoca que no puedan avanzar.

El olfato, el gusto, el tacto, el oído y la vista, ¿tienes los cinco sentidos controlados? 🤨 En el próximo restaurante parece que @albertochicote va a tener que repasarlos ☝ ⏰️ A las 22:30h. en @laSextaTV pic.twitter.com/OfzIMLUB47 — pesadillaenlacocina (@pesadillacocina) February 14, 2023

El presentador de Pesadilla en la cocina tendrá que motivar a la pareja para tratar de conseguir que la situación cambie, porque de no conseguirlo habrá que echar el cierre. Esta noche, a partir de las 22:30 h, los espectadores de laSexta podrán ver el último programa de la temporada.