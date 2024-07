‘Pecado original’, capítulo 10 (Temporada 6): Yildiz trata de lidiar con Dogan y Ender

Pecado original, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente, a la par que espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 9 de la Temporada 6 de la exitosa serie turca Pecado original. Así pues, somos testigos de cómo Dogan y Ender no pueden evitar sentirse profundamente conmocionados. Y todo como consecuencia de haberse enterado de la inesperada noticia del compromiso de Zeynep y Engin.

¡Hilal coloca dispositivos de audio en casa del empresario para desenmascarar a Ender, pero su plan sale mal! 😲#PecadoOriginal 👉 https://t.co/EabnvoyVoJ 👈 — Pecado Original (@PecadoriginalA3) July 26, 2024

Es más que evidente que se trata de una situación que no estaba para nada en sus planes. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Ender trata por todos los medios de trazar un plan con un objetivo muy claro. ¿En qué consiste, exactamente? En tratar de exponer la mentira de Yildiz para dejarla en evidencia frente a todos.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Kumru empieza a darse cuenta de algo que le ha dejado sin palabras. Y es que ha empezado a gustarle, y mucho, el doctor Selim. ¡Y eso que acaba de conocerle! Para tratar de propiciar un acercamiento, opta por mostrase como una persona diferente. Todo ello mientras Ender parece haber encontrado la solución más que definitiva para ganar a Dogan. No va parar hasta lograr su cometido, sin importar las consecuencias.

¡Esta tarde en #PecadoOriginal…!🐍🍎 ¡Kumru, cada vez más ilusionada con Selim! 💥💥 👉https://t.co/HzUhWUuhW9 👈 — Pecado Original (@PecadoriginalA3) July 26, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 10 de la Temporada 6 de Pecado original. Así pues, somos testigos de cómo, dadas las circunstancias, Çaner ha empezado a sospechar de todas y cada una de las mentiras de Kumru. Inevitablemente, no tarda en ponerse manos a la obra en busca de respuestas a tantas preguntas.

Es evidente que no va a parar hasta conseguirlo, cueste lo que cueste. Por si fuera poco, observamos cómo Yildiz se está dando cuenta de que sus planes no están saliendo como había planeado inicialmente. Por lo tanto, ahora tiene que centrarse en seguir lidiando con las intenciones de Ender y Dogan.

Si no es capaz de solucionar este asunto cuanto antes, todo puede complicarse aún más y de forma verdaderamente drástica. Por si fuera poco, observamos cómo a Ender parece que no le queda otra opción que refutar el compromiso de Zeynep y Engin. No te pierdas los próximos capítulos de la exitosa serie turca Pecado original de lunes a viernes en Antena 3, pero también en atresplayer.