‘Pasapalabra’: Pablo Díaz envía un regalo a Orestes para que le de suerte en El Rosco

No es ningún secreto la gran amistad que mantienen Orestes y Pablo Díaz, dos concursantes que han hecho historia en Pasapalabra. Este martes, el canario quiso tener con el concursante actual un detalle muy especial, para celebrar que ha superado su récord en el programa.

A través de un vídeo, Pablo Díaz le dedicó unas emotivas palabras a Orestes: «Aguanta porque ese bote puede estar al caer. Y, por cierto, es posible que te llegue una camiseta muy especial. Ahí lo dejo… Enhorabuena, que te vaya muy bien»

En ese momento, aparecía Rafa en el plató por detrás de Orestes, cargado con una bolsa de papel con la camiseta de la que le había hablado Pablo en el vídeo que le había mandado. De esta forma, el sevillano se la entregó a Orestes.

Muy emocionado, el burgalés dio las gracias a su compañero, abrió la bolsa y sacó una camiseta con un dibujo de Legend of Zelda, que tenía un significado muy especial para él: «¡Qué bonita! Cómo me representa», exclamó el concursante de Pasapalabra.

En ese momento, una persona del equipo del programa de Antena le preguntó a Orestes si esa camiseta le sonaba de algo, no obstante, participante no caía, y le explicaron que se trataba de la camiseta que llevaba Pablo Díaz el día que se llevó el bote del concurso.

Muy sorprendido, el concursante comentó: «Muchísimas gracias Pablo, no caía en su significado al verla sin ti. Atesoraré esto con muchísimo cariño, me la pondré en algún programa». Y añadió: «En el siguiente no porque tengo Silla Azul y ya tengo las mías fetiches para esa prueba, pero si consigo continuar, me pondré esta. Gracias por este gesto tan especial».