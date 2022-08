‘Pasapalabra’: Orestes protagoniza una derrota histórica

Una tarde más llegó una nueva entrega de Pasapalabra a Antena 3. Este miércoles 24 de agosto, se emitió un programa en el que el burgalés Orestes protagonizó una derrota histórica que se tomó con mucho sentido del humor.

«Acaba de ocurrir algo histórico», comunicaba Roberto Leal a los espectadores de Pasapalabra, después de que el concursante no fuera capaz de sacar adelante el panel de ¿Dónde están?, un panel que siempre acierta a la primera y donde demuestra cada tarde que es un auténtico experto.

Sin embargo, este miércoles fue la tercera vez en sus 223 tardes en el programa de Antena 3 que no consiguió sacar la prueba adelante. «He sido demasiado ambicioso y he intentado ir a por las nueve. Claro, me he descolocado», explicaba después Orestes entre risas.

Sin embargo, al concursante burgalés le pudo la emoción de volver a estar en la mesa naranja después de 12 entregas seguidas en el equipo azul, señal de una larga racha de derrotas que consiguió romper por fin en el anterior programa.

«Tengo una sensación de novedad. Desde aquí se ve de otra manera la vida. La silla parece más confortable, hay otro punto de luz»…, comentó el concursante burgalés bromeando.

Por el contrario, Rafa Castaño logró continuar en ‘Pasapalabra’ tras vencer a una dura contrincante en la silla azul. «La veteranía es una losa. Es fácil escudarse en que, como llevo tanto tiempo, no me voy a ir de aquí. Jaime se fue con más de 100 programas. Yo siempre tengo en cuenta que la ‘Silla Azul’ iguala mucho, y que seguir depende solo de mi», reflexionó el concursante sevillano al regresar con su equipo.