Si hay algo que caracteriza a ‘Pasapalabra’ desde que comenzó su andadura en Antena 3 es que sabe cómo aprovechar cada ocasión para reencontrarnos con los rostros más conocidos del programa. Debemos recordar que en febrero, cuando el formato cumplió 20 años, se emitió un especial de lo más emotivo con la presencia de Silvia Jato y Jaime Cantizano, así como Rafa Castaño y Orestes.

Este esporádico regreso brindó la oportunidad al burgalés de convertirse en concursante oficial de ‘Pasapalabra’. Desde ese mismo momento no ha faltado ni un solo día, mostrándose cada vez más cerca de la posibilidad de hacerse con el soñado Rosco. Siguiendo con esta idea de reencuentros, el programa brindó a sus seguidores un especial de Nochebuena.

De esta manera, no dudaron en contar con dos de los concursantes más históricos de ‘Pasapalabra’, siendo también muy queridos por la audiencia. Estamos hablando, cómo no, de Marco Antonio y de Luis de Lama. Por si fuera poco, los dos contaron con unos invitados de lujo: Cristina Pedroche, Josema Yuste, Luis Merlo y Alaska.

😍 Hemos estado encantados de volver a ver a Luis de Lama en #Pasapalabra y él muy emocionado con su regreso en este especial de Nochebuena. 🎄 https://t.co/cXtaYh13uf — Pasapalabra (@PasapalabraA3) December 27, 2021

El hecho de volver a jugar El Rosco, sumado a los aplausos del público allí presente, hizo que Luis de Lama se emocionara muchísimo. ¡Tanto es así que estuvo al borde de las lágrimas al verse de nuevo en el plató de ‘Pasapalabra’! Roberto Leal, al ver cómo había reaccionado, se pronunció: “No empecemos ya, ¿eh?”.

El concursante, con una sonrisa, no pudo evitar responder lo siguiente: “Yo llevo así desde casa”. Por si fuera poco, añadió algo más: “Estoy… imagínate. ¡No me lo creo! He vuelto otra vez a mi casa”. En su rostro se mostraba esa ilusión de regresar al plató del que guarda tantísimos recuerdos.

Luis de Lama, por si fuera poco, aprovechó ese momento para elogiar al equipo de ‘Pasapalabra’. Es más, reconoce que se lo había pasado increíblemente bien con ellos durante su etapa en el concurso. Lo cierto es que, pase lo que pase, él siempre será uno de los concursantes más queridos por la audiencia. ¡Se lo ha ganado a pulso!