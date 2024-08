‘Pasapalabra’: ¿cuánto dinero se ha llevado Vicky del Cerro tras su participación en el concurso?

La despedida de Vicky del Cerro ha sido un shock para los espectadores de Pasapalabra, que ya se habían familiarizado con ella después de que llegase al programa el pasado mes de mayo. La rivalidad con Manu se rompe y no podrá ganar el bote, pero no se ha ido con las manos vacías y se ha llevado una interesante cantidad de dinero.

El 31 de julio se enfrentaba a la Silla azul, una prueba que ya había superado en muchas ocasiones, pero esta vez se le atragantó con la presencia de Javi, el nuevo aspirante. Tras un reñido intercambio de aciertos, la burgalesa perdió la concentración y cometió dos errores seguidos que le costaron la eliminación.

En el momento que se confirmó que ya no volvería al programa tras caer ante Javier Cermeño, la emoción se apoderó e ella. «Os llevo en el corazón a todos. Sois geniales, suerte a Manu y a Javi», es de lo poco que acertó a decir antes de asegurar que su paso por el concurso queda grabado en sus recuerdos: «Esta experiencia es para mis nietos».

¿Cuánto dinero ha ganado Vicky del Cerro en Pasapalabra?

Se ha tenido que marchar después de 52 programas como concursante y de acumular 32.400 euros en su bolsillo, una cantidad interesante, pero que queda lejos de los grandes botes que otros se han llevado en el pasado. Seguro que en un futuro podrá volver a pisar el plató, ya que Roberto Leal no dudó un segundo en dejar caer un posible regreso en el futuro, ya sea como concursante o en algunos de los programas especiales que se emiten con históricos.

Ha sido un verdadero placer haberte tenido todas estas tardes con nosotros, Vicky. Gracias por habernos hecho disfrutar tanto, por todo lo que nos has dado. 💙🧡 #Pasapalabra1073 Directo ▶️ https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/osQc8le0qA — Pasapalabra (@PasapalabraA3) July 31, 2024

Primera entrevista tras ser eliminada

Nada más salir del plató, Vicky concedió unas palabras para la web de Antena 3, donde ha podido despedirse con más calmar y hacer balance. «Me voy con mucha alegría. Hombre, tengo pena por no quedarme, pero mucha alegría porque he conocido a gente estupenda», comenta.

«He estado en muchos programas, más de los que yo pensaba, y solo tengo palabras de agradecimiento por lo bien que me habéis tratado. Estoy muy contenta. Un poco emocionada, pero muy contenta», asegura todavía sorprendida por lo que ha vivido estos meses.

También ha tenido palabras bonitas para Manu, el que hasta hace solo unos días ha sido su rival, aunque han tenido una muy buena relación: «Un excelente compañero. Me quedo con todas las risas que nos hemos echado en muchos programas. He conocido a gente estupenda que me ha llegado al corazón». Él, por su parte, aseguró que tendría «un amigo para siempre» pese a que a que dejarán de verse de manera continuada y no lucharán por el bote.

Después de la invitación para un regreso en el futuro a Pasapalabra, Vicky no cierra las puertas y asegura que «por supuesto que repetiría la experiencia, porque me voy muy contenta». Otros mitos como Orestes, Rafa o Pablo Díaz ya han tenido varias etapas en el programa, incluso en su etapa en Telecinco antes de dar el salto en 2020 a Antena 3.