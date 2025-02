José Carlos Montoya es el protagonista absoluto de la octava edición de La isla de las tentaciones gracias a las reacciones que ha tenido tras descubrir la infidelidad de su novia Anita con uno de los tentadores. Además de patear la tablet de Sandra Barneda, no dudó en recorrer la playa gritando hasta conseguir colarse en la villa de las chicas, donde quiso encontrarse cara a cara con su pareja y con el tentador con el que había consumado su infidelidad. Pero ese sentido del espectáculo no es nuevo para este sevillano, ya que tiene mucha experiencia en el mundo de la televisión, donde ha pasado por programas como El conquistador, Mujeres y Hombres y Viceversa o incluso El Chiringuito.

Su sueño desde que era joven era hacerse un hueco en el mundo de la música, por lo que compaginó su trabajo como conserje en un hotel con pequeñas actuaciones en locales. Ahí podía sacar a relucir su vena artística gracias a su nombre artístico de D’Montoya, con el que ha publicado varias canciones, todas ellas con sonido flamenco y rumbero. Con ellas ha conseguido incluso aparecer en programas de Canal Sur y hasta en El chiringuito de Jugones, para cantar su canción Vaya tela con la manuela, que se ha vuelto viral gracias a su paso por el programa de parejas.

Pero esas no han sido sus únicas apariciones en televisión, ya que fue hace años pasó por el plató de Mujeres y Hombres y Viceversa para intentar encontrar el amor, esta vez intentando conquistar a Carmen, tronista durante la última del programa, que fue presentada por Jesús Vázquez en Cuatro. Después del cambio de cadena, su participación apenas tuvo repercusión, pero la audiencia se dio cuenta de que era candidato a más realities.

En 2022, la productora Zeppeling (responsable de Gran Hermano) se fijó en él para que formase parte de The Language of Love, un programa en el que se buscaba que solteros españoles y británicos encontrasen el amor, pese a la diferencia del idioma que les separaba. Presentado por Ricky Merino (ex de OT 2017) y la británica Davinia McCall, se emitió en la cadena Channel 4, en el Reino Unido.

Aunque en el programa aseguró que buscaba el amor verdadero y dejar de «sentirse un objeto sexual», ese deseo no lo consiguió hasta que entró en 2023 en otro programa. Se trataba de El conquistador, la versión para La 1 de El conquistar del fin del mundo, el Supervivientes vasco que arrasa en audiencias desde hace casi 20 años en la autonómica vasca.

Allí, en mitad de la selva y sin comodidades, encontró a Anita, de la que se enamoró y no se ha separado hasta la grabación de La isla de las tentaciones. La pareja aseguraba que ir al espacio de Telecinco era una prueba para que, en caso de superarla, pensar en tener un hijo, pero todo apunta a que la pareja tendrá mucho que pensar después de la infidelidad televisada ante millones de personas.